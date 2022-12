Elon Musk poderá abandonar a liderança do Twitter

Elon Musk volta a fazer-se notícia. Ontem deixou mais um inquérito aos seus seguidores a perguntar se deveria abandonar a liderança do Twitter. Mais que isso, afirmou que ia respeitar os resultados do questionário.

E agora?

As decisões de Elon Musk relativamente ao Twitter acabam por estar mais expostas do que outras que foi tomando ao longo do tempo e que fizeram dele uma das pessoas mais ricas do mundo e com algumas das empresas de maior sucesso também ele a nível global.

A compra do Twitter está envolta em muitas polémicas, muitas delas provocadas e alimentadas pelo próprio. Os despedimentos, a amnistia de contas suspensas, a liberdade de expressão exaltada e a suspensão de contas de jornalistas... são apenas alguns dos exemplos genéricos.

Irá Elon Musk abandonar a liderança do Twitter?

A confiar nas suas palavras, sim, Elon Musk poderá deixar de ser o líder da empresa. Na sua página, fez ontem uma questão aos seus seguidores, colocando nas mãos deles, uma vez mais, o futuro do Twitter.

Devo deixar o cargo de chefe do Twitter? Vou respeitar os resultados deste questionário.

Tal como se pode ver no Tweet acima, a resposta que ganhou por unanimidade foi o "Yes". Ou seja, os seus seguidores querem-no fora da liderança da rede social.

Contudo, depois dessa publicação e ainda antes de saírem os resultados, já que a votação terminou há poucas horas, Elon Musk afirmou que "ninguém quer o trabalho que pode realmente manter o Twitter vivo", que "não há sucessor".

Depois que os resultados foram divulgados e, até ao momento, não há nenhuma reação por parte de Elon Musk.