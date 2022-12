Farto das filas de trânsito? Opte por uma ebike

As bicicletas elétricas são hoje uma opção para cada vez mais pessoas, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, para muitas das suas deslocações diárias, abdicando do carro ou transportes públicos. Mas também por quem gosta de passear e precisa de uma ajuda extra, principalmente para enfrentar as subidas que se multiplicam pelo país inteiro.

Hoje trazemos mais duas sugestões de meios de transporte elétricos e ainda uma sugestão extra para os mais pequenos.

Ebike BEZIOR XF200

A Bezior XF200 vem com bateria de 20Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Atinge uma velocidade máxima limitada a 25 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 130 km com carga na bateria. Apenas com o motor, poderá fazer cerca de 50 km. Permite subir subidas, com ajuda do motor de até 35º.

O utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 5 velocidades. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta elétrica tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa 27 kg.

A Ebike BEZIOR XF200 está disponível por 1199,99€, utilizando o código NGN159G para um desconto de 100€. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

BEZIOR XF200

Ebike BEZIOR X500 PRO

A Bezior X500 Pro apresenta-se como uma bicicleta de montanha que, na verdade, é híbrida. Ou seja, pode ser movida através do bom e velho pedal, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nos terrenos mais difíceis.

A bateria da ebike é de 10,4Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 5 horas. O motor tem uma potência de 500W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 30 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 100 km com carga na bateria.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta tem roda de 26" e largura de 5 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa apenas 23 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Ebike BEZIOR X500 PRO tem um preço de 885,99€, podendo usufruir de um desconto e 100€ com o código NGN159G. O envio é gratuito.

BEZIOR X500 PRO

Sugestão Extra: Trotinete criança GOGOBEST V1

A GOGOBEST V1 é uma trotinete para crianças com motor de 150W e bateria de 24V 2Ah. Permite atingir uma velocidade máxima de 6km/h e tem autonomia para 7 km.Está disponível nas cores preto, azul e rosa.

A trotinete elétrica de criança GOGOBEST V1 tem um preço promocional de 49,98€, com oferta de protetores de joelhos e cotovelos. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

GOGOBEST V1