Secador de cabelo com motor digital profissional? Quando parece que já não há nada na tecnologia que se possa acrescentar, parece que estamos enganados: a Parlux surpreende tudo e todos!

Então, neste artigo vamos analisar o mais recente e moderno secador de cabelo de Parlux, que se tornou no primeiro com um motor digital profissional. Mas afinal o que é isso?

Parlux Digitalyon, porquê?

Em resumo, o Parlux Digitalyon é um secador de cabelos inovador digital e, ao mesmo tempo tecnológico. na verdade este secador tornou-se muito apreciado graças às suas características técnicas inovadoras e eficazes, entre elas:

Tecnologia digital,

A sua potência

O seu peso leve,

Então o Parlux Digitalyon consegue realizar, graças à tecnologia embutida, estilo cabeleireiro profissional, mas de forma simples, na nossa opinião, e com um excelente rendimento, na relação uso/efeito.

Motor de ar

Em primeiro, podemos afirmar que este secador de topo contém um novo motor digital conceptual, ou seja, foi pensado e desenhado para ser muito ligeiro, oferecendo uma durabilidade acima da média.

Logo, um dos principais destaques passa pela sua capacidade de desviar-se das quedas de potência mesmo naqueles momentos mais stressantes e duradoiros enquanto se seca o cabelo, em especial os cabelos mais longos ou mais basto.

Poupança

Seguidamente, é seguro afirmar que para além de podermos secar os cabelos com um dispositivo de topo e com uma rapidez acima da média, acrescentamos uma óbvia poupança de energia. Porquê? Porque os Parlux Digitalyon veem acompanhados de uma nova resistência de “onda” onde a geometria variável superior consegue ajustar a potência do secador em modo cabeleireiro com um conseguinte equilíbrio de temperatura e uma distribuição constante de calor.

Ionizador de ar, isso é possível num secador de cabelo?

Rapidamente, a resposta é simples: com o Parlux Digitalyon destaca-se também com a sua “tecnologia enquanto ionizador de ar”. Mas o que é isso, afinal?

Esta tecnologia, de ionização do ar, em resumo, otimiza a emissão de iões negativos, eliminando a eletricidade estática. Então, vai ser possível conseguir moldar o cabelo à nossa vontade, tendo como resultado um cabelo mais suave e mais brilhante.

Em segundo, chega também a tecnologia “sistema livre de HFS” (patenteado), para uma notável poupança de tempo. Um novo filtro confere-lhe uma interface elegante e cativante enquanto agarra a sujidade que poderia, eventualmente, estragar o secador.

Basicamente, o novo filtro agarra a sujidade que poderia estragar o secador.

Por último, existe uma nova boquilha delgada, “efeito de placa” que oferece um estilo de cabelo alisado muito bom, em pouco tempo e com movimentos simples.

Principais características do Parlux Digitalyon

São mais que muitas as vantagens deste secador, apresentado pela Presença de Luxo, pelo que apontamos as mais relevantes:

Motor Digital profissional para maior vida útil

Mais potente: 2.400 watts

Mais calor com a nova resistência em ONDA

Mais leve, perfeitamente equilibrado e ergonómico

Tecnologia"Air Ionizer Tech" iónica e cerâmica

Fluxo de ar: 88m3/h

Ainda mais silencioso

Corpo frontal anti-aquecimento

Sistema patenteado de captura de cabelo "HFS - HAIR FREE SYSTEM"

Novo design de filtro registado

Novo bico SLIM "efeito alisador"

Ar frio instantâneo operado por microinterruptor

3,30 metros por cabo super resistente

2 interruptores "SOFT" para maior conforto

2 velocidades - 4 temperaturas

ECO-FRIENDLY

Inclui difusor Parlux Magic Sense

Conclusão

Na verdade, a conclusão é simples: este é um secador tecnologicamente avançado que cumpre, na perfeição, todas as funções a que se propõe.

O facto de já pensar na poupança e combinar funções para as quais seriam necessárias várias ferramentas, acaba por tornar este Parlux Digitalyon numa grande mais valia funcional para todo o tipo de utilizador e utilizadora.

Não obstante, é imprescindível falar das atrativas cores que acabam por distinguir este dispositivo dos demais, seja na qualidade, seja na durabilidade, seja no efeito e resultado, seja no custo face a outros produtos do mesmo ramo.

Existem 4 modelos que poderão ser consultados, por exemplo, nesta loja de secadores profissionais. Torne-se um cabeleireiro ou cabeleireira profissional sem sair de casa e aproveite o cupão de desconto na loja de cosméticos ainda disponível.