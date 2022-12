Apresentada na semana passada, a MIUI 14 vem acompanhar as mais recentes novidades da Xiaomi. Esta é a versão que vai trazer o Android 13 para os smartphones da marca e está prestes a ser distribuída de forma alargada.

Esta ainda deverá demorar a chegar a todos os smartphones da Xiaomi, mas a marca já começou a lançar esta nova versão. Com estes testes, sabem-se também quais os primeiros smartphones que vão ter accesso à MIUI 14 e a todas as suas novidades.

Quem recebe já a MIUI 14?

No evento que trouxe os novos Xiaomi 13, a marca aproveitou para mostrar a evolução da sua personalização do Android. Falamos da MIUI 14, que está a ser preparada para ser lançada de forma global e assim dar acesso a todas as novidades do Android 13.

Esta versão promete ser mais rápida, mais eficiente e com uma pegada muito menor no armazenamento. A provar isso, começaram agora a ser distribuídas as primeiras versões desta atualização, que certamente fará toda a diferença.

Xiaomi 12S V14.0.3.0. TLTCNXM (mayfly)

Xiaomi 12 Pro V14.0.4.0. TLBCNXM (zeus)

Xiaomi 12X V14.0.1.0. TLDCNXM (psiquiatria)

Mi 11 LE / Xiaomi 11 lite 5G NE V14.0.2.0. TKOCNXM (lisa)

Xiaomi Mi 11 Ultra V14.0.2.0. TKACNXM (estrella)

Xiaomi Mi 11 V14.0.3.0. TKBCNXM (venus)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G V14.0.2.0. TKICNXM (renoir)

Xiaomi Civi 1S V14.0.1.0. TLPCNXM (zijin)

Redmi K50 Ultra V14.0.2.0. TLFCNXM (dicación)

Redmi K40 / POCO F3 V14.0.1.0. TKHCNXM (alioth)

Redmi Note 11 Pro / Pro+V14.0.1.0. TKTCNXM (Pissarro)

A lista apresentada revela quais os primeiros smartphones que vão ter acesso a esta atualização da Xiaomi. É ainda uma lista restrita, mas que certamente será depois alargada a muitos mais dispositivos da marca e receber a MIUI 14.

Atualização da versão nos smartphones Xiaomi

Importa destacar que por agora a MIUI 14 está apenas disponível em testes e para os smartphones na China. A Xiaomi quer alargar a sua presença e para isso fará um lançamento global, quer a nova versão, quer dos seus novos smartphones.

Nesse momento, ainda sem data prevista para acontecer, a Xiaomi irá colocar em todos os mercados as suas novidades, entre elas a MIUI 14. Desta forma irá mostrar que é cada vez mais uma marca global e que os seus principais dispositivos são acessíveis a todos, independente do mercado.