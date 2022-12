Com a MIUI 14 a Xiaomi quer trazer muitas novidades para os seus smartphones. Esta versão promete um desempenho muito mais rápido e até um espaço de armazenamento menor par assim ser mais eficiente e ter um desempenho melhor.

Claro que, e como aconteceu nas versões anteriores, os equipamentos da Xiaomi que recebem esta versão estão limitados. Se há muitos smartphones que vão ter acesso a esta versão, outros vão ficar de fora. Veja agora os que provavelmente não vão ter acesso à novidade.

Finalmente chegou a MIUI 14

Apresentada no passado fim de semana, a MIUI 14 está agora ainda limitada à China e aos utilizadores deste país. Esta irá ser mais tarde alargada ao mercado global e assim garantir o acesso a todas as novidades a muitos outros smartphones em muitos países.

A Xiaomi garante a nova MIUI 14 se destaca por ter uma otimização muito melhor que as versões anteriores. Isso pode facilmente percebido e será visto que esta versão proporciona um desempenho até 60% melhor e uma eficiência 22% acima em comparação com o que tínhamos com a MIUI 13.

Smartphones que não recebem

Visto que a Xiaomi passou fazer as atualizações dependerem da idade dos smartphones, a lista dos equipamentos que não recebem a MIUI 14 está praticamente conhecida e pode ser calculada. Não existe ainda de forma oficial, mas parece óbvia.

Smartphones que não recebem a MIUI 14 Xiaomi Mi 9

Xiaomi 9 SE

Xiaomi 9 Lite

Xiaomi 9 Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9C

Claro que a lista pode ser alterada, esperando-se que seja reduzida no número de equipamentos. Para isso deverá ser lançada a lista oficial de smartphones suportados pela Xiaomi, que chegará com a chegada da versão global desta versão.

Dispositivos Xiaomi em fim de vida

A somar a esta lista anterior, deverá ser tido em conta os smartphones que a Xiaomi já colocou em fim de vida (EOS). A lista é extensa e está publicada pela marca no seu site, onde tem também informações de outros tipos de equipamentos.

Dispositivos Xiaomi em fim de vida (EOL) Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi A3 (Android One)

Mi Note 10

Mi CC 9 Pro

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro

Assim, fica claro também os smartphones que vão ter acesso a esta nova versão da MIUI 14. Vão ser os dispositivos mais recentes e com o Android 12 já instalado, abrindo assim o caminho para a atualização da Google no seu sistema.