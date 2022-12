Microsoft pode lançar um serviço Xbox Game Pass mais barato, mas com publicidade

Os utilizadores têm ao dispôr uma grande variedade de serviços online, dos quais muitos deles têm uma assinatura para que o cliente usufrua de vários conteúdos. No entanto, muito já se tem falado da possibilidade de alguns desses serviços poderem ter um custo mais baixo mediante algumas contrapartidas.

Desta forma, as últimas informações no setor gaming indicam que a Microsoft está a ponderar lançar uma versão do serviço de jogos Xbox Game Pass que seja mais barato, mas que conte com publicidade.

Um serviço Xbox Game Pass mais barato? Mas com publicidade

A Microsoft tem investido muito no seu serviço Xbox Game Pass, semelhante a outros desenvolvidos por empresas rivais no mercado dos jogos. Atualmente, a empresa de Redmond oferece este serviço para Consolas e PC por um valor de 9,99 euros mensais, enquanto que a versão Ultimate tem um custo de 12,99 euros por mês.

No entanto, as recentes notícias indicam que a Microsoft estará a avaliar a possibilidade de lançar uma versão do Game Pass a um preço mais baixo, mas com algumas condicionantes. Essas condicionantes serão o facto de, para suportar uma menor entrada de dinheiro por parte dos assinantes, este serviço seria alimentado por publicidade. Os dados revelam que o preço deste novo serviço poderá posicionar-se num valor cerca de 4 vezes inferior ao atualmente tabelado, uma opção que certamente agradaria a muitos utilizadores.

As informações surgem no âmbito de uma pesquisa por parte da própria Microsoft que explorou as várias opções de assinatura do Xbox Game Pass. Ou seja, a empresa mostrou aquela que poderia ser uma subscrição mais barata, eventualmente designada por "Game Pass Lite", com um valor de 2,99 euros e comparou com a subscrição de videojogos com amigos e familiares por 21,99 euros.

Tal como podemos ver pela tabela acima, para além do preço, algumas diferenças são o serviço de 2,99 euros permitir apenas um utilizador, enquanto que o de amigos e família permite 5 elementos. Mas o destaque vai para a questão do serviço mais barato ter 'publicidade antes do jogo'.

Numa das nossas últimas questões semanais concluímos que a maioria dos leitores não estaria disposta a pagar menos pela mensalidade de um serviço em troca de publicidade. Mas vamos então aguardar por mais novidades sobre este possível Xbox Game Pass Lite e, caso o mesmo se confirme, saber qual será a aceitação dos utilizadores.

Pagaria menos pelo serviço Game Pass em troca de publicidade?