Via Verde Electric: É tão fácil carregar o seu veículo elétrico

O mercado dos veículos elétricos está a captar cada vez mais a atenção e preferência dos consumidores, razão pela qual todo um ecossistema que gravita em volta da eletrificação tem sido alvo de maior investimento. Acompanhando o crescimento e forte utilização dos pontos de carregamento, os fornecedores disponibilizam igualmente plataformas com informação e funcionalidades que ajudam os utilizadores.

Já conhece o serviço Via Verde Electric? Pode facilmente carregar o seu veículo elétrico com a App Via Verde.

Serviço Via Verde Electric, como funciona?

O Via Verde Electric é um serviço da Via Verde que permite o acesso e pagamento do carregamento de veículos 100% elétricos ou híbridos através da App Via Verde (Android e iOS). Com este serviço, pode facilmente proceder ao carregamento do seu veículo, por débito direto, de forma integrada na sua conta Via Verde.

Esta plataforma abrange toda a rede pública de carregadores Mobi.E disponível em Portugal Continental.

Para carregar o seu veículo com o Via Verde Electric, só tem de:

1. Escolher o posto de carregamento na App e selecionar o botão “Carregar”;

2. Selecionar a tomada pretendida, ligá-la ao veículo e iniciar o carregamento na App;

3. Acompanhar o carregamento em curso e terminá-lo na App, quando desejar. Por fim desligue a tomada e siga viagem.

Através da App é possível controlar todo o processo de carregamento, sem a necessidade de ter qualquer cartão CEME. É possível saber quanto gastou, acedendo ao histórico de carregamentos, sem ter que esperar por uma fatura do serviço ao final do mês. O utilizador pode também facilmente descobrir postos de carregamento perto de si, com a indicação da sua potência, estado de ocupação e classificação

O serviço Via Verde Electric é um dos vários serviços de mobilidade disponibilizados aos clientes Via Verde com a modalidade de subscrição Mobilidade ou Mobilidade Leve. Este serviço está disponível tanto para clientes particulares como empresariais.

Se já tem ou adquiriu recentemente um veículo elétrico, este pode ser o serviço ideal para si.

Para quem já ativou e nunca usou, aqui fica o desafio para começarem a carregar os seus veículos com o Via Verde Electric.