Desenvolvido módulo térmico que poderá aumentar 20% a autonomia dos elétricos

Uma empresa alemã de tecnologia automóvel revelou um módulo térmico inovador que poderá aumentar a autonomia dos veículos elétricos até 20%. Este desenvolvimento não só marca um avanço significativo na tecnologia dos veículos elétricos, como também sublinha o compromisso contínuo com a sustentabilidade e a inovação na indústria automóvel.

Avanço tecnológico

O módulo térmico desenvolvido pela Mahle representa uma melhoria considerável na gestão e eficiência energética dos veículos elétricos. Ao integrar componentes que anteriormente eram montados separadamente, este módulo gere mais eficazmente a temperatura da bateria, do interior do veículo, do grupo motopropulsor e da eletrónica de potência.

Esta abordagem integrada não só aumenta a autonomia do veículo, como também melhora significativamente a velocidade de carregamento.

De acordo com a Mahle, os módulos de gestão térmica são cruciais para o futuro da mobilidade elétrica. Permitem reduzir o espaço necessário para a instalação e simplificam consideravelmente o processo de montagem. Estes módulos tornam os veículos não só mais atrativos e acessíveis, mas também mais eficientes e amigos do ambiente.

Estratégia e expansão

Jumana Al-Sibai, responsável da Mahle e chefe do departamento de gestão térmica, sublinha a importância de uma visão holística dos sistemas térmicos dos veículos. O potencial de mercado para a tecnologia de gestão térmica em veículos elétricos é significativamente maior do que para veículos com motores de combustão interna.

A Mahle estima que o volume do mercado global de produtos de gestão térmica, que era de aproximadamente 35 mil milhões de euros em 2021, crescerá para mais de 50 mil milhões de euros até 2030. Como tal, a empresa está determinada a capitalizar este crescimento e a expandir a sua influência no mercado da mobilidade elétrica.

Atualmente, as empresas ligadas ao setor automóvel têm um forte compromisso com a eletrificação. Assim, é fundamental desenvolver estratégias que permitam ao mercado impulsionar a adoção de veículos elétricos. Um dos maiores trunfos é a melhoria nos sistemas de propulsão e nas tecnologias de carregamento. Para além do módulo térmico, a Mahle está a inovar os sistemas de motores elétricos que não necessitam de terras raras e oferecem um desempenho eficiente e consistente.

O lançamento do novo módulo térmico por parte desta empresa não é apenas uma promessa de maior eficiência e autonomia para os veículos elétricos, mas também um testemunho do papel vital da inovação tecnológica na promoção de um futuro mais sustentável.

São estes incrementos tecnológicos que poderão aumentar a autonomia dos elétricos, sem castigar o desempenho ou até aumentar o tamanho e densidade das baterias.