Poderão os próximos AirPods da Apple analisar os seus sinais cerebrais?

Poderá uma futura versão dos AirPods ler os seus sinais cerebrais para monitorização biométrica? Embora pareça rebuscado, as peças estão certamente a juntar-se.

Há muito que existem rumores sobre a possibilidade de a Apple adicionar sensores de saúde a uma futura versão dos AirPods, incluindo mecanismos que poderiam detetar níveis de ruído e temperatura corporal, de acordo com o bem relacionado repórter da Bloomberg, Mark Gurman.

No entanto, outras empresas estão a explorar dispositivos intra-auriculares que têm em vista a última fronteira da tecnologia de saúde e bem-estar: o cérebro.

Empresas como a Neuralink, de Elon Musk, estudam hardware que é efetivamente implantado no cérebro, mas outras empresas estão a investigar opções muito menos invasivas que poderiam, teoricamente, caber num par de AirPods da Apple.

O resultado poderá ser uma interface cérebro-computador que permite aos utilizadores monitorizar continuamente o seu cérebro para fins de saúde e bem-estar. Eis o que deve saber.

Um vestível que monitoriza os sinais cerebrais

Em março, um fabricante de vestíveis menos conhecido chamado Aware Custom Biometric Wearables anunciou um novo estudo que validava um dos seus principais produtos - algo chamado Ear-EEG.

O Ear-EEG é um dispositivo inovador que se encaixa nos ouvidos como os AirPods ou outros auscultadores. No entanto, em vez de reproduzir música, o dispositivo destina-se a monitorizar a atividade cerebral através de registos ambulatórios. Tecnicamente, realiza um EEG, ou eletroencefalograma, que mede a atividade cerebral através de sinais elétricos.

De acordo com a Aware, o dispositivo encaixa-se profundamente no canal auditivo. Este posicionamento coloca elétrodos e sensores personalizados perto do cérebro, do ramo auricular, do nervo vago e dos principais vasos sanguíneos.

O resultado são dados EEG de alta qualidade, análise cerebral em tempo real e estimulação do nervo vago.

A Aware capta uma quantidade sem precedentes de dados cerebrais, fornecendo insights personalizados de saúde e desempenho humano orientados por IA sobre o corpo e o cérebro num dispositivo que você usa na sua vida diária.

Disse o CEO Sam Kellett Jr. num comunicado à imprensa.

Quanto ao que o estudo descobriu, validou as afirmações da Aware de que o Ear-EEG podia captar dados EEG de nível médico. Com a aprendizagem automática, o sistema também foi capaz de detetar convulsões em doentes com epilepsia.

Numa visão mais ampla, a empresa diz que está entusiasmada por causa das "capacidades únicas do ouvido". Combinar a monitorização biométrica contínua com a análise de IA significa uma visão mais profunda da nossa saúde neurológica.

O método da Aware revela o potencial de uma vasta gama de aplicações médicas, melhorando a nossa compreensão da saúde neurológica e aperfeiçoando as estratégias de gestão de doenças.

Afirmou Rob Matthews, CTO da Aware.

Dispositivo de sinais cerebrais da Google

Não são apenas as empresas mais pequenas que estão a explorar a utilização de dispositivos vestíveis para ler as ondas cerebrais. A NextSense, uma empresa da Google, também está a investigar a utilização de auriculares capazes de ler os sinais elétricos do cérebro.

Mais especificamente, a NextSense está a fazer experiências com um dispositivo que se encaixa no canal auditivo e realiza um EEG, tal como o Ear-EEG da Aware. Tal como a Aware se concentra na deteção de convulsões no seu estudo, a subsidiária da Google está a analisar o sono e as condições neurológicas, informou a Wired.

Tal como a Aware, a equipa descobriu que os seus wearables eram surpreendentemente precisos na deteção de convulsões iminentes. Apesar do sucesso, há razões para acreditar que esta tecnologia ainda não está pronta para o horário nobre. Por exemplo, um dos investigadores descreveu os EEG como um dos "piores sensores do mundo".

Devido a fatores como o movimento do corpo, o ruído ambiental e o ruído de superfície, os sensores EEG podem ter dificuldade em analisar dados úteis. Mais do que isso, colocar o tipo de sensores necessários para um EEG num aparelho intra-auricular não é tarefa fácil.

No entanto, tal como a Aware, os investigadores da NextSense ficaram agradavelmente surpreendidos com a exatidão dos seus resultados.

Pensei: OK, não deve funcionar. Mas funciona. Estes sinais estão a aparecer. Como é que isto é possível?

Disse John Stivoric, um dos investigadores, à Wired.

Poderão os AirPods ler sinais cerebrais?

Teoricamente, os AirPods poderiam desempenhar uma função de EEG semelhante à dos dois outros dispositivos portáteis descritos neste artigo. Embora ambos os dispositivos sejam mais pesados e maiores do que os AirPods, é apenas uma questão de tempo até que os sensores possam ser reduzidos a um tamanho manejável.

É claro que os AirPods que conseguem ler a atividade elétrica do cérebro estão provavelmente a anos de distância, mas há razões para acreditar que este tipo de tecnologia de saúde está no radar da Apple. Isto porque a empresa de Cupertino tem explorado o cérebro e a tecnologia relacionada. Por exemplo, em 2022, a Apple começou a contratar investigadores especializados em neurociência e engenharia, incluindo neurocientistas computacionais.

Se tudo isso não fosse claro o suficiente, a Apple em 2023 apresentou um pedido de patente para um dispositivo semelhante aos AirPods que foi especificamente equipado com um EEG.

Este pedido de patente torna-se ainda mais interessante quando os investigadores da Apple descrevem como o mesmo tipo de conjunto de sensores poderia ser incorporado num par de óculos inteligentes.

Assim, a Apple pode não só estar a trabalhar em AirPods que monitorizam sinais cerebrais, mas também no Apple Vision Pro ou em "vestíveis" semelhantes e óculos inteligentes com as mesmas capacidades.

Em que é que estes AirPods podem ajudar?

Quanto à razão pela qual quereria que os seus AirPods monitorizassem os seus sinais cerebrais, há uma vasta gama de casos de utilização. Tanto a Aware como a NextSense descobriram que os seus dispositivos eram úteis na deteção de convulsões iminentes, por exemplo.

No entanto, existem outros casos de utilização, tais como:

Identificação biométrica;

Monitorização do sono a longo prazo;

Deteção de sonolência do condutor;

Deteção de doenças, como inflamações ou tumores.

E, claro, há algumas investigações promissoras que sugerem que os sensores EEG intra-auriculares podem ser utilizados para criar uma interface cérebro-computador. Este tipo de aplicação poderia, em teoria, permitir-lhe controlar um dispositivo apenas com os seus pensamentos. Ou, mais precisamente, os sinais elétricos que os seus pensamentos criam.

Em comparação com os atuais chips implantáveis, isto poderia ser muito menos invasivo e, provavelmente, muito mais acessível a uma população mais generalizada.

Por outras palavras, a Apple poderá não estar apenas a investigar AirPods que leem sinais cerebrais, mas também AirPods que utilizam os sinais cerebrais para controlar outros dispositivos.