A Apple tem estado a renovar muito do seu hardware, com faz de forma periódica e os AirPods Pro parecem estar na lista para receber novidades. Estes earphones têm cativado os utilizadores e agora vão ter muitas melhorias, adaptando-se ao que o resto da linha de produtos recebeu.

Novidades nos AirPods Pro da Apple

Espera-se que em setembro o iPhone 15 não chegue sozinho. A Apple terá muitas mais novidades para apresentar, renovando mais alguns elementos da sua linha de produtos. A mais recente informação avançada dá como certo que os AirPods Pro vão se renovados com muitas novidades.

Em primeiro lugar, os AirPods Pro podem receber finalmente uma porta de carga e ligação USB-C na caixa de carregamento. Com esta mudança, estes ficam já alinhados com os restantes modelos da Apple e em conformidade com as obrigações da empresa na Europa.

A somar a essa novidade, e do que é avançado, os AirPods Pro da Apple vão também receber novo hardware interno. Este vão ter a capacidade de dar informações de saúde ao utilizador, sendo como exemplo a capacidade de medir a temperatura dos utilizadores.

Medir temperatura e outros testes

Além disso, e ainda no campo da saúde, há mais funcionalidades interessantes. Falamos também da possibilidade de avaliar problemas auditivos do utilizador. Isso será medido de forma simples, com um conjunto de sons e a sua interpretação.

A empresa está a trabalhar num novo recurso de teste de audição que reproduzirá diferentes tons e sons para permitir que os AirPods determinem o quão bem uma pessoa pode ouvir. A ideia é ajudar os utilizadores a detetar problemas auditivos, não muito diferente de como a app Apple Watch ECG verifica problemas cardíacos.

Estas novidades devem chegar com o iPhone 15, esperado em setembro, havendo ainda dúvida se todos estes sensores e capacidades vão estar disponíveis de imediato para os utilizadores. Há ainda a possibilidade dos modelos atuais verem uma redução de preço, para se tornarem mais competitivos face à concorrência.