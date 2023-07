Transformers: Earthspark – Expedition anunciado

O Universo dos Transformers já tem largas dezenas de anos e continua a fascinar miúdos e graúdos. E recentemente, chegaram boas novidades para todos os jogadores que continuam fãs dos Autobots e Decepticons.

Fãs de Transformers, rejubilem. Isto, pois foi anunciado um novo jogo deste fantástico universo que tantos milhões de leitores e cinéfilos tem deliciado.

O jogo agora apresentado, vai ser o primeiro a ser baseado na série de animação 'Transformers: Earthspark'.

O anuncio deste novo titulo, Transformers Earthspark: Expedition, foi feito pela Outright Games, e será um jogo novo e recheado de ação videojogo single player. Encontra-se em desenvolvimento em parceria com a Hasbro, uma marca de renome no universo dos brinquedos e afins.

Este será o primeiro jogo inspirado pela série de animação original Transformers: Earthspark que estreou globalmente em novembro de 2022. Transformers: Earthspark - Expedition introduz uma nova geração de fãs de videojogos a uma nova geração de bots Earthborn de Transformers quando for lançado no final deste ano para Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Transformers: Earthspark - Expedition coloca os fãs ao volante do icónico herói Bumblebee, enquanto ele derrapa, conduz e luta para encontrar o seu caminho num mundo novo, mas familiar. O jogo pretende recrear fielmente o ambiente e sentimento da excelente série animada, quando o Bumblebee parte na sua própria aventura para enfrentar uma ameaça misteriosa do seu passado e impedir o vilão da série, Dr. Meridian, também conhecido por "Mandroid", de recuperar as peças que estão em falta de uma tecnologia ancestral.

Como parte desta jornada recheada de ação, os jogadores vão poder explorar livremente três biomas enormes e completar desafios dos seus aliados terrestres, os primeiros robôs Transformers a nascerem na Terra e novas personagens originais da série. Para completar a sua missão, Bumblebee também terá de lutar contra e lado a lado de personagens de TRANSFORMERS queridas dos fãs influindo Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm, e Skywarp.

Níveis profundos de exploração e combate recompensam os jogadores por fazerem vários playthroughs à medida que desbloqueiam uma grande panóplia de upgrades e habilidades que permitem acesso a localizações que ficaram para trás e descobrir segredos em zonas anteriormente inacessíveis. Desbloqueia as habilidades necessárias para derrotar Decepticons com espetaculares ataques ultimate e personalizar Bumblebee ao selecionar uma variedade de caminhos de energia de motor enquanto está no modo de veículo.

O jogo foi concebido para ser acessível a fãs de todas as idades, com análises detalhadas aplicadas em diferentes cenários, permitindo Liberdade de exploração, legibilidade de texto, personalização de controlos e curvas de dificuldade, de forma a assegurar que é jogável por jogadores mais novos. Opções de dificuldade variáveis estão incluídas e permitem que o jogo possa ser jogado de acordo com a habilidade de cada um, juntamente com mecânicas que mitigam a frustração em combate, tais como avisos direcionais para ajudar os jogadores a identificarem ameaças mais facilmente. Um Sistema de condução assistido também foi incluído o que permite um esquema de controlos mais acessível no modo de veículo, assim como a opção de ligar câmaras automáticas para os jogadores se poderem focar em explorar, conduzir e lutar contra inimigos.

Stephanie Malham, COO da Outright Games disse, "Estamos muito entusiasmados em trabalhar com o nosso licenciador de há muito tempo, a Hasbro, novamente num título Transformers que ultrapassa as fronteiras do que um videojogo pode trazer a uma franquia tão longa e popular. Eles fizeram um trabalho incrível ao modernizar e reinventar o significado dos Transformers para uma nova geração através de séries de TV, filmes blockbuster, e ao trabalhar com os melhores parceiros nas plataformas de streaming. Estamos entusiasmados em trazer a nossa experiência para a mesa e ajudarmos assim a complementar esta estratégia através da criação de videojogos para fãs mais jovens."

Transformers Earthspark: Expedition será lançado ainda este ano para Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.