Apple Vision Pro poderá ter uma versão personalizada de 40 mil dólares

A Apple apresentou aquele que poderá ser o dispositivo revolucionário da realidade aumentada. Os Apple Vision Pro trazem tecnologia que mudará a interação do utilizador com o computador, com a TV e até com o smartphone. Mas tem um preço alto, 3.500 dólares. Houve, contudo, quem achasse barato e apresentasse uma versão alternativa, mas "um pouco mais cara"!

Realidade aumentada a peso de ouro ou a Caviar

Se ficou desapontado com o facto do Apple Vision Pro "custar apenas" 3.500 dólares, saiba que poderá ter uma versão personalizada, onde impera o ouro e a pele, por 40 mil dólares. Que tal?

Bom, se está a pensar trocar o seu dinheiro por esta versão, saiba que não existem assim tantas oportunidades. A empresa Caviar espera que 24 pessoas comprem este dispositivo transformado. Será uma edição limitada apenas a 24 Vision Pro.

Inspirando-se nos melhores acessórios de moda, como os óculos flip-up de Tom Ford e as máscaras de esqui da Gucci, a [Caviar] transformou o Apple Vision Pro num pináculo de tecnologia e estilo. Este dispositivo visionário não só oferece funcionalidades avançadas, como também é uma obra de arte que se integra perfeitamente no seu espaço pessoal.

Afirma a empresa num comunicado de imprensa.

É um Apple Vision Pro. Exceto em qualquer lugar onde se compare com os originais, prateados e menos exuberantes. Estes são personalizados e apresentam-se numa estrutura totalmente dourada. E a alça traseira não é apenas de couro, é "couro Connolly, conhecido pela sua natureza delicada e durável".

Esta pele lendária, fornecida à Corte Real Britânica e à Rolls-Royce, garante uma experiência indulgente para o proprietário do dispositivo.

Afirma a Caviar.

Caviar quer mais privacidade nos Apple Vision Pro

Este dispositivo já por si irá atrair muita atenção. O preço que a Apple deu a conhecer é já um valor elevado. Contudo, com este banho de ouro, os Apple Vision Caviar passam a ser uma peça apenas para excêntricos afortunados com um gosto de ter o que está apenas ao alcance de alguns mortais. Mas a empresa não quer só "dourar" os óculos, a Caviar quer melhorar a experiência.

Embora a reação do público à exibição dos olhos do proprietário no visor externo tenha sido mista, a Caviar introduziu uma solução inovadora. Com a versão Caviar, os utilizadores podem agora ter controlo total sobre a sua privacidade, permitindo-lhes decidir quando se querem revelar.

Diz a empresa.

A novidade é uma pala rebatível. Imagine um capacete de proteção com uma viseira que se puxa para baixo. Pelas imagens apresentadas, é essa a ideia. Toda esta "máxima atenção aos pormenores" e "conforto e luxo sem paralelo" não são baratos. Para sermos exatos, o valor não chega a 40 mil. Em abono da verdade os Apple Vision Pro caviar custarão 39.900 dólares, cerca de 36,500 euros. Bom, já parece mais razoável não?

Calma. Não se apertem para as encomendas. Ainda terá de esperar até ao final de 2024, uns meses a seguir ao lançamento apontado pela Apple.

E se olhou bem para o produto e acha que vai ter um peso acrescido, saiba que:

São necessários mais de 1,5 quilogramas de ouro de 18K para decorar o acessório!

Explicou a Caviar.

É bom de ver que "vai valer o seu peso em ouro".