A Apple tem um leque grande de patentes a suportar várias das suas tecnologias. Contudo, desde a apresentação da patente até à utilização da tecnologia, podem passar vários anos... ou até a tecnologia nem ser lançada. Agora, uma patente revolucionária mostra que a empresa de Cupertino quer utilizar os seus auscultadores AirPods para "ler a mente" dos utilizadores, uma bioassinatura única que permite uma identificação precisa como nenhuma outra. Além de utilizações só vistas nos filmes de ficção cientifica.

Patente: AirPods com elétrodos capazes de ler ondas cerebrais

Os auscultadores AirPods da Apple poderão, no futuro, funcionar como uma ferramenta de monitorização da saúde, de acordo com um pedido de patente recentemente publicado pelo Instituto de Patentes dos EUA (USPTO). A empresa de Cupertino parece ter inventado um mecanismo que permitiria aos auriculares monitorizar os impulsos elétricos do cérebro do utilizador.

A patente descreve um sistema que pode monitorizar a atividade cerebral que é normalmente monitorizada com a utilização de elétrodos na cabeça de um paciente. Mas a utilização dos AirPods poderá proporcionar uma forma mais discreta de monitorizar a atividade cerebral.

Os pormenores mostram que a Apple poderá equipar os auscultadores com elétrodos, semelhantes aos dispositivos tradicionais utilizados para monitorizar sinais biológicos, como a atividade cerebral, incluindo a eletromiografia (EMG), eletrooculograma (EOG), eletrocardiograma (ECG), resposta galvânica da pele (GSR), pulso de volume sanguíneo (BVP) e outros sinais biológicos.

Isto poderá permitir que um utilizador de AirPods monitorize a sua atividade cerebral mesmo quando está a viajar, sem necessidade de uma máquina.

Ao contrário dos monitores EEG tradicionais que são fixados ao couro cabeludo do utilizador, os AirPods são suscetíveis de se moverem quando são inseridos no ouvido do utilizador. Para ter em conta a variação da forma e do tamanho do ouvido, a patente descreve um sistema que integra elétrodos ativos e de referência no corpo externo dos AirPods, em conjunto com vários elétrodos adicionais localizados em diferentes posições na ponta do ouvido.

O resumo da patente da Apple indica que o "dispositivo eletrónico de vestir inclui um circuito de sensor e um circuito de comutação. O circuito de comutação é operável para ligar eletricamente um número de subconjuntos diferentes de um ou mais elétrodos do conjunto de elétrodos ao circuito do sensor".

Embora a descrição possa parecer um pouco complicada, a empresa incluiu um diagrama (figura 2) do suposto dispositivo que mostra a posição dos elétrodos nos auscultadores sem fios.

As pontas dos auriculares destes AirPods serão substituíveis, de acordo com o pedido de patente da Apple, que também descreve um mecanismo (figura 5) que permite ao utilizador tocar numa secção do corpo do auricular para iniciar a medição dos bio sinais.

Entretanto, no outro diagrama (figura 10), a empresa apresenta a localização dos elétrodos na ponta do ouvido e a área sensível ao toque de um ângulo diferente, sugerindo que a funcionalidade também pode ser suportada em auriculares com fios, como os EarPods, ou um par de óculos - os elétrodos de referência e ativos seriam colocados na primeira e segunda hastes dos óculos, de acordo com o documento.