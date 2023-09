AMD diz que “a primeira, segunda e terceira prioridade é a Inteligência Artificial”

A Inteligência Artificial já é um assunto que cada vez mais tem sido normal surgir nas notícias tecnológicas. Mas parece que estamos a assistir a um foco cada vez maior das fabricantes neste segmento e recentemente a CEO da AMD, Lisa Su, disse que "a primeira, segunda e terceira prioridade é a IA, IA e IA". Desta forma, há uma crescente preocupação sobre a possibilidade destas empresas poderem abandonar ou pôr cada vez mais de lado o setor gaming.

Poderá a AMD focar-se na IA e deixar de lado o setor gaming?

Há cada vez mais notícias sobre a Inteligência Artificial e as várias empresas ligadas a este ramo estão mais do que dedicadas a apostar no mesmo. Neste campo, a Nvidia é a fabricante que se tem destacado das demais, tendo já arrecadado uma boa quantidade de receita graças às suas poderosas placas gráficas IA H100.

Por outro lado, temos a AMD que, embora esteja mais na sombra, tem também intenção de conseguir uma fatia da participação no setor. Desta forma, numa recente entrevista, a dona da empresa das Radeon, Lisa Su, garante que o foco principal é mesmo a Inteligência Artificial. Foi durante a Conferência de Tecnologia e Comunicações da Goldman Sachs, que a executiva aproveitou para comentar vários dos planos da empresa. De acordo com Lisa Su:

A primeira, segunda e terceira prioridades são todas sobre IA, IA, IA. Nos últimos trinta dias, o que temos visto é uma aceleração contínua dos compromissos com IA em data centers.

E a introdução da placa gráfica AMD Instinct MI300 abriu ainda mais as portas da fabricante norte-americana no mundo da IA. Prova disso é que a CEO garantiu que o envolvimento do cliente com o setor da Inteligência Artificial aumentou mais de 7 vezes em apenas um trimestre.

Lisa Su adianta ainda que no ano de 2027 o mercado IA vai atingir o estrondoso valor de 150 mil milhões de dólares. Já se incluirmos o hardware e software em geral, esse valor pode ascender aos 600 mil milhões de dólares. Como tal, a AMD já referiu que se encontra a trabalhar nos próximos modelos MI400.

