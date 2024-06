HVO100: Quer óleo de fritar batatas para abastecer o carro?

Já ouviu falar em HVO100? Os combustíveis fósseis são substâncias derivadas de matéria orgânica antiga, como plantas e animais, que foram submetidas a altas pressões e temperaturas ao longo de milhões de anos. Mas estes combustíveis são também uma das maiores causas de poluição ambiental e mudança climática. Quer óleo de fritar batatas para abastecer o depósito?

O HVO100 é um tipo de biocombustível conhecido como óleo vegetal hidrotratado que é produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais por meio de um processo de hidrogenação, que resulta num combustível renovável de alta qualidade. O "100" no HVO100 indica que o combustível é 100% HVO, sem misturas com diesel fóssil. O oxigénio e outros "contaminantes" são removidos, resultando num combustível que é quimicamente similar ao diesel fóssil, mas com propriedades superiores.

Segundo as informações, este biocombustível é mais caro do que o gasóleo tradicional, mas reduz em cerca de 90% das emissões de CO². Em algumas estações de serviço da Alemanha já se pergunta que tipo de combustível se pretende. No entanto, por outro lado, os ambientalistas são céticos em relação aos novos combustíveis.

Acho que os biocombustíveis não são uma solução aceitável, porque, no fim de contas, estamos a queimar alimentos no depósito. Se não forem alimentos comestíveis podemos falar disso

O HVO100 pode ser usado em motores diesel existentes sem necessidade de modificações, o que facilita a sua adoção. Outra vantagem é o facto de poder ser distribuído usando a infraestrutura de abastecimento existente para diesel.

Este biocombustível é geralmente mais caro de produzir do que o diesel fóssil devido ao custo das matérias-primas e do processo de produção. A disponibilidade de HVO pode ser limitada em algumas regiões, dependendo da capacidade de produção e da logística de distribuição.