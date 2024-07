Rede ferroviária francesa alvo de ataques antes do início dos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de 2024, a realizarem-se em Paris, terão início dentro de poucas horas, mas os desafios começaram nesta madrugada. A rede ferroviária francesa de alta velocidade foi alvo de ataques, nomeadamente de fogo posto, desviando e obrigando ao cancelamento de vários comboios.

A poucas horas da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, os serviços de comboio franceses foram cancelados e atrasados, esta sexta-feira, depois de a rede ferroviária de alta velocidade do país ter sofrido uma série de atos "maliciosos" durante a noite, incluindo fogo posto.

Num comunicado citado por vários órgãos de comunicação social, o operador ferroviário SNCF declarou que a sua rede tinha sofrido vários ataques simultâneos na madrugada de sexta-feira, tendo o fogo danificado as instalações e as linhas de fibra ótica.

A linha de alta velocidade LGV Atlantique foi atingida, bem como as linhas do norte e do leste, causando perturbações que, segundo a SNCF, terão impacto em centenas de milhares de pessoas durante o fim de semana.

Num briefing à televisão francesa, Jean-Pierre Farrandou, presidente da SNCF, disse que 800.000 pessoas seriam afetadas pelas perturbações durante o fim de semana.

Na sequência deste ataque massivo com o objetivo de paralisar a rede de linhas de alta velocidade, um grande número de comboios foi desviado ou cancelado.

Informou a SNCF, conforme traduzido pela CNBC, aconselhando as pessoas que tiverem outras alternativas a não viajarem para a estação. Além disso, assegurou que aqueles que tiverem bilhetes para as viagens interrompidas serão contactados por e-mail ou SMS. O operador ferroviário alertou, ainda, que estes ataques poderão ter impacto noutras rotas domésticas e interurbanas.

Os ataques ocorreram pelas 4 da manhã, em vários locais, pouco antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, que se realizará hoje, no rio Sena, em Paris, às 19h30 locais (18h30 de Portugal). A cerimónia deverá contar com dezenas de milhares de atletas e espectadores.

Conforme avançado pela NBC News, Patrice Vergriete, Ministro dos Transportes, condenou o que descreveu como "atos criminosos" que foram levados a cabo simultaneamente em vários locais, e informou, numa conferência de imprensa, que está a decorrer uma investigação.

Lamentamos muito não poder fazer circular os comboios esperados pelos franceses. Hoje, as principais linhas de partida foram atacadas, um ataque aos franceses [...] A festa está estragada.

Disse o presidente da SNCF.

Serviços internacionais também foram afetados

Os ataques também afetaram os serviços internacionais da Eurostar, que ligam o Reino Unido, a França, a Bélgica, os Países Baixos e a Alemanha, devido a perturbações na linha de alta velocidade entre Paris e Lille.

Os passageiros foram desviados para linhas locais, mais lentas, de e para a capital francesa, prolongando os tempos de viagem em cerca de uma hora e meia, enquanto vários comboios foram cancelados, segundo a Eurostar.

Jogos Olímpicos deixam Paris de olhos bem abertos

Nas últimas semanas, manifestantes e ativistas têm mostrado estar contra várias questões relacionadas com os Jogos Olímpicos, chamando a atenção para o seu impacto ambiental e social, e para a inclusão de atletas israelitas aquando da guerra em curso na Faixa de Gaza.

De acordo com a Reuters, as autoridades francesas têm estado em alerta máximo para a perturbação, com 45.000 polícias a serem destacados para a cerimónia de abertura.

Mais, áreas do centro de Paris, incluindo em torno do Louvre, Notre Dame e Torre Eiffel, foram restringidas ao acesso apenas por via de um código QR ou a trabalhadores.