Veículos pesados de emissões zero precisam de mais condições para uma adoção em massa

Os dados são da Associação de Fabricantes Europeus de Automóveis (em inglês, ACEA) e indicam que a rápida adoção pelo mercado de veículos pesados de emissões zero é limitada pela falta de condições favoráveis.

As fabricantes europeias de camiões e autocarros estão a liderar a transição do transporte rodoviário para a neutralidade climática, introduzindo veículos de última geração com zero ou baixas emissões.

De facto, os últimos dados relativos às vendas de camiões e autocarros, na Uniaõ Europeia (UE), para o primeiro semestre de 2024 revelam um crescimento para os mais recentes camiões com zero ou baixas emissões.

Contudo, sem as condições adequadas, a ACEA considera que a sua adoção generalizada no mercado está em risco, pela falta de condições favoráveis.

A associação compilou um conjunto dos atuais veículos com zero ou baixas emissões disponíveis atualmente, ou que chegarão em breve ao mercado.

Neste momento, estão disponíveis pelo menos 45 modelos diferentes de camiões elétricos a bateria e 18 modelos diferentes de autocarros em várias configurações que podem ser adaptados a especificações individuais.

Os camiões movidos a hidrogénio (células de combustível elétricas e motores de combustão a hidrogénio) são a segunda grande tecnologia de emissões zero. Os primeiros camiões já se encontram em funcionamento.

ACEA dita entraves à adoção de veículos pesados de zero ou baixas emissões

Para permitir uma rápida adoção de veículos pesados com zero ou baixas emissões pelo mercado, é urgente criar condições que incluam o seguinte:

Uma rede densa de infraestruturas de carregamento e de recarga de hidrogénio adequadas aos veículos pesados;

Uma política eficaz de fixação do preço do carbono;

Medidas adicionais que apoiem a renovação da frota e os investimentos dos operadores de transportes.

Embora uma grande parte das necessidades de carregamento possa ser coberta por carregadores de depósito, são necessários cerca de 50.000 carregadores de camiões acessíveis ao público para alimentar a frota necessária de veículos elétricos a bateria, segundo a ACEA.

Estes devem incluir cerca de 35.000 carregadores de megawatts para assegurar um rápido carregamento e recarga durante as pausas de condução obrigatórias regulares.

Além disso, ainda conforme a ACEA, são necessárias cerca de 2000 estações de reabastecimento de hidrogénio com uma capacidade de, pelo menos, duas toneladas por dia, para permitir a adoção pelo mercado de camiões movidos a hidrogénio.

O objetivo para 2030 dos fabricantes de camiões e autocarros exige uma redução de 45% das emissões de CO2 dos veículos novos em relação a 2019. O cumprimento deste objetivo implica que cerca de 400.000 veículos com emissões zero terão de estar em funcionamento nas estradas europeias até 2030.

Mais do que isso, a ACEA refere que o registo de veículos com emissões zero tem de aumentar significativa e rapidamente, visando a redução de CO2.