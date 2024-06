Esta é uma funcionalidade muito interessante para os dias de hoje e com a forma como os serviços evoluíram e criaram dependências nos dispositivos móveis e vestíveis. Assim, além de muitas novidades no âmbito do desporto e monitorização da saúde e bem-estar, o watchOS 11 traz as atividades em tempo real para o Apple Watch. Mas há mais, muito mais.

Atividades em tempo real vão chegar ao Apple Watch com o watchOS 11

Com as Atividades em tempo real, as aplicações podem mostrar informações em tempo real diretamente no ecrã de bloqueio ou na Dynamic Island.

Para as aplicações com conteúdo frequente e atualizações de estado que vão além do sistema de notificações push existente, as Atividades em tempo real podem ser uma forma mais flexível de manter as pessoas atualizadas sobre eventos, atividades ou tarefas em direto.

Descreve a Apple sobre a funcionalidade.

Com o watchOS 11, a Apple está a trazer as Atividades em tempo real para o Apple Watch de uma forma inteligente. Isso porque o Watch espelha as Atividades em tempo real do iPhone. O processo acontece automaticamente quando há uma atividade em tempo real em execução no iPhone emparelhado com o relógio.

Sem dúvida que se trata de uma ótima notícia, uma vez que nem todas as aplicações iOS têm uma versão watchOS.

Pilha inteligente vai mostrar as Atividades em tempo real

No Apple Watch, as Atividades em tempo real são mostradas na Smart Stack (Pilha inteligente), que pode ser acedida rodando a Coroa Digital para cima. No entanto, o sistema mostra automaticamente a Pilha inteligente com a Atividade em tempo real no topo quando há uma nova atualização de estado.

Para os programadores que pretendam tirar mais partido desta funcionalidade, a Apple disponibiliza APIs com o watchOS 11 para personalizar as Atividades em tempo real com um aspeto específico para o Apple Watch.

O watchOS 11 estará disponível para o público neste outono. Uma versão beta para programadores já está disponível, enquanto uma versão beta pública será lançada no próximo mês. A atualização requer um Apple Watch Series 6 ou post