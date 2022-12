Tal como qualquer outra marca, a Xiaomi tem tentado dar aos seus utilizadores o melhor que a tecnologia permite em qualquer smartphone. Isso passa por ultrapassar muitas ideias pré-concebidas e que estão espalhadas por todo o lado da Internet.

A sua mais recente aposta parece ser em desmistificar alguns destas ideias pré-concebidas. Depois dos riscos no ecrã, temos agora uma avaliação importante. Finalmente foi provado o acontece que usar o smartphone numa tempestade. Curiosamente, a Xiaomi mostra que não é o que se esperaria.

Deve usar um smartphone numa tempestade?

Já todos certamente ouviram falar dos perigos que existem ao usar um smartphone numa tempestade. A ideia generalizada é que esta é uma das situações mais perigosas e que deve ser evitada ao máximo, sem qualquer exceção ou situação.

Para desmontar este mito, a Xiaomi montou uma experiência onde usar uma bobina de Tesla. Com esta peça essencial geraram raios para simular uma tempestade elétrica. O smartphone é atingido, mas sem que isso afete qualquer uma das suas funcionalidades.

Teste da Xiaomi mostrou a realidade

Como pode ser visto no vídeo acima, em qualquer dos momentos em que o smartphone está exposto, nada parece acontecer. Mesmo no meio desta tempestade simulada o seu funcionamento é inalterado, mantendo todas as suas capacidades.

A equipa da Xiaomi chegou a ligar para o smartphone de testes, para avaliar se a tempestade teria algum impacto no seu funcionamento. Também neste caso o funcionamento foi mantido e sem perda de sinal ou qualquer outro problema.

Este mito remete ao cair dos raios

Do que se sabe, este mito tem muitos anos e resulta da utilização de linhas telefónicas. Estas poderiam ser afetadas pelos raios de uma tempestade, deteriorando a qualidade das chamadas ou até mesmo impossibilitando a sua utilização de forma total.

Ainda assim, e como a Xiaomi provou agora, aparentemente não existe qualquer problema em usar um smartphone numa tempestade. Isto é claro, pelo menos numa perspetiva tecnológica, dado que não garante que o utilizador acabe por ser atingido por um raio.