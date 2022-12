Austrália: dois detidos por colocarem 30 kg de metanfetamina em impressoras 3D

Há situações de contrabando que achamos que acontecem apenas nos filmes, mas já tivemos mais do que provas de que a imaginação das pessoas parece não ter mesmo um limite. Volta e meia surgem algumas notícias que nos mostram isso mesmo onde as pessoas tentaram, das mais variadas situações, passar alguns produtos de forma ilegal para outras regiões.

A mais recente situação é digna de uma cena da popular série Breaking Bad. Aconteceu na Austrália onde duas pessoas foram detidas depois de tentarem colocar 30 kg de metanfetaminas em impressoras 3D.

Tentam colocar 30 kg de droga em impressoras 3D

Já relatámos várias situações em que as pessoas usam a criatividade e a tecnologia para tentarem passar algum produto além fronteiras. Um dos casos mais recentes foi o de uma mulher na China que se fingiu de grávida para tentar passar nada menos do que 200 processadores Intel e 9 iPhones da Apple no aeroporto, mas foi apanhada.

Agora a situação pode parecer saída de um dos episódios de Breaking Bad e aconteceu na Austrália onde dois homens foram detidos depois de tentarem colocar 30 kg de metanfetamina dentro de impressoras 3D.

A detenção aconteceu no âmbito de uma operação secreta designada "Operação Ironside" levada a cabo pela Polícia Federal Australiana (AFP) e pelo FBI. O objetivo desta missão era a de interceptar todas as mensagens publicadas através do serviço de comunicação criptografado Anom. Esta operação começou em 2018 e teve então a duração de 3 anos, possibilitando seguir o rasto de muitos criminosos.

Nessas mesmas mensagens, as autoridades encontraram um nome associado à prática de coordenação de mais de 30 importações de metanfetaminas para a Austrália no ano de 2020. Após esta descoberta, a AFT juntamente com a Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) perceberam um plano para importar 30 kg de metanfetaminas no valor de 30 milhões de dólares dentro de impressoras 3D.

A via para este contrabando eram então impressoras 3D industriais Flashforge Creator 3 que pesam cerca de 52 kg e têm uma dimensão de 627 x 485 x 615 mm.

No entanto, segundo as informações, as autoridades conseguiram interceptar a droga ainda nos EUA, antes desta chegar à Austrália. Um dos criminosos foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Taiwan no final de junho e o outro foi detido na cidade de Taoyuan no mês de outubro. Ambos estão acusados de tráfico de droga e, casos sejam condenados, podem receber uma sentença de prisão prepétua em Taiwan.