Mulher finge gravidez para passar 200 processadores Intel e 9 iPhones num aeroporto

Dentro das notícias do mundo tecnológico, existem muitas que relatam situações completamente insólitas. Já aqui no Pplware divulgámos várias dessas situações e hoje trazemos mais uma para juntar a esse já vasto leque.

Assim, de acordo com as últimas informações, recentemente uma mulher fingiu estar grávida para conseguir passar num aeroporto com nada menos do que 200 processadores Intel e 9 iPhones.

Muitas tecnologias estão, nos dias que correm, a preços bastante altos. E, claro, as pessoas menos corretas tentam de alguma forma adquirir estes ou outros equipamentos de uma forma ilegal. E foi algo do género que aconteceu agora num aeroporto da China.

Faz-se passar por grávida para levar 200 CPUs e 9 iPhones

Uma mulher residente em Zhuhai (Guangdong) fingiu estar grávida e tentou passar na alfândega do aeroporto chinês com 200 processadores Intel e 9 iPhones. A senhora chamou a atenção dos seguranças do aeroporto, pois parecia estar mesmo 'muito grávida', mas andava de uma forma suspeita.

Como tal, as autoridades decidiram interrogá-la e revistá-la. E qual não foi o espanto quando descobriram uma barriga falsa de grávida, percedendo que a gravidez era mentira. E mais insólito foi o facto de as autoridades descobrirem que dentro da prótese de silicone de grávida estavam cerca de 200 processadores da Intel e 9 iPhones. No total, os produtos têm um valor avaliado em cerca de 50.000 dólares, ou mais.

Em concreto foram encontrados 202 processadores Intel Core da última geração Alder Lake e 9 iPhones da Apple, mas não foram dados pormenores sobre os modelos específicos. Os equipamentos estavam agarrados à falsa barriga de grávida com fita cola.

Segundo os dados revelados, a mulher terá comprado os equipamentos em Macau, uma vez que normalmente os produtos lá são vendidos a preços mais baixos. Há também quem acredite que esta foi uma forma de evitar impostos.

Certo é que a carga foi então apreendida e a mulher terá agora que enfrentar as devidas consequências legais.