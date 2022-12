Está a ser acusado de pornografia infantil pela PSP? É uma burla…

Há uma nova burla a circular! No ciberespaço circulam os mais diversos esquemas fraudulentos com o objetivo de enganar os utilizadores. Há esquemas que o objetivo é roubar dinheiro e outros que solicitam dados pessoais aos internautas.

Recentemente passou a circular em Portugal uma notificação da PSP e da Europol para responder sobre crime de pornografia infantil! Esteja atento, trata-se de uma burla!

Burla tem como objetivo roubar dados dos utilizadores

Têm sido vários os nossos leitores que nos têm questionado sobre uma notificação que chega em nome da PSP e Europol via e-mail, para responder sobre crimes de pornografia infantil. No e-mail aparecem os logos da Europol, da PSP e também da República Portuguesa. De salientar também para o documento vir "assinado" pelo atual diretor nacional da Polícia Judiciária.

Como se pode ler, a carta acusa quem a recebe, referindo que estão a ser tomadas medidas legais por causa de exposição indecente, pornografia infantil, expositionismo e ciber-pornografia (sim, há erros de português).

Este tipo de e-mail corresponde a "um tipo de burlas denominadas como phishing" que, alerta a PSP, têm "a finalidade de aceder ilicitamente a dados pessoais, para posterior uso na prática de outros crimes".

"As instituições elencadas não efetuam notificações criminais por correio eletrónico", sublinha a PSP na resposta ao Polígrafo SAPO, indicando uma série de recomendações para prevenir estas situações de logro:

"As pessoas que recebam comunicações eletrónicas aparentemente institucionais, deverão verificar previamente o endereço do respetivo remetente; um e-mail oficial será enviado de uma conta de correio oficial (por exemplo, '@psp.pt'); deve ser verificado se a mensagem é dirigida de forma vaga (por exemplo, 'prezado cliente'); por norma, as instituições legítimas utilizam uma saudação pessoal com o nome e sobrenome do destinatário; deve ter-se em atenção o texto apresentado em e-mails e sms, uma vez que em mensagens ilegítimas é usual o seu conteúdo apresentar erros de ortografia e gramática derivado à tradução automática em plataformas online."

De resto, "uma das formas mais relevantes de melhorar a segurança individual passa por manter atualizado o software e sistema operativo a fim de beneficiar das últimas atualizações de segurança".

Neste âmbito, a PSP pede que "as pessoas cujos dados pessoais sejam usados indevidamente devem formalizar denúncia, nomeadamente numa esquadra da PSP, de forma a permitir que sejam desencadeados os procedimentos de investigação".