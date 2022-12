A Volkswagen foi uma das fabricantes automóvel que assumiu de forma clara o mercado dos elétricos e o Volkswagen ID.3 é a prova disso. As suas propostas já circulam há algum tempo e revelam que foi uma escolha acertada no momento certo para o que os clientes procuravam.

Agora que está já consolidada neste mercado, é hora de começar a pensar nas renovações dos seus modelos. Assim, a marca revelou que está a preparar um novo ID.3, com novas formas e novos argumentos para cimentar este carro elétrico.

O Volkswagen ID.3 vai ser renovado

O ID.3 foi a primeira proposta de carro elétrico criado de raiz pela Volkswagen. Ao contrário de alguma da sua concorrência, a marca optou por um modelo de gama média e por isso mais acessível aos potenciais consumidores.

Com 2 anos de mercado, a Volkswagen resolveu preparar a renovação do ID.3, com novos argumentos. Assim, revelou os primeiros esboços do que será a nova linha deste modelo da marca alemã. É a base que será usada e que será revelada na próxima primavera.

Muitas novidades neste carro elétrico

Do que foi revelado, o novo ID.3 estará equipado com software de última geração, que melhora o desempenho do sistema e é capaz de receber atualizações over-the-air. Além disso, o pacote de equipamento de série foi atualizado e agora inclui um ecrã de 12 polegadas, piso removível do porta-malas e consola central com dois porta-copos.

Funções como Plug & Charge e o gestor de rotas de veículos elétricos inteligentes tornam a experiência de carregamento no novo ID.3 ainda mais simples e conveniente. A Volkswagen usa a última geração de sistemas de assistência totalmente integrados no ID.3. Exemplos disso são o Travel Assist opcionalmente disponível com Swarm Data e o Park Assist Plus com função de memória.

Já à venda, mas vai demorar a chegar

Os clientes alemães podem encomendar os modelos pré-configurados Life, Business, Style, Max e Tour já em dezembro. O preço inicial do ID.3 Life é de 43.995€. Devido ao grande volume de pedidos, espera-se que os clientes que fizerem seus pedidos agora recebam seu novo ID.3 a partir do quarto trimestre de 2023.

A renovação do ID.3 é um passo importante para a Volkswagen. A marca revelou que ouviu os seus clientes e implementou muitas de suas sugestões, que vão agora tomar forma. Será provavelmente o modelo de maior sucesso da VW e o que está a atrair mais clientes para fazerem a transição para os carros elétricos.