Youtube tem novas táticas para acabar com os bloqueadores de publicidade

O YouTube e a Google parece terem uma nova aposta para acabar com os bloqueadores de publicidade. Este cenário não é novo, mas parece que agora tem novas medidas a serem tomadas. Estas voltam a limitar o acesso a este serviço de vídeo sempre que um bloqueador é detetado.

Há uma verdadeira guerra a acontecer entre o YouTube e a Google contra os utilizadores que não querem ter publicidade presente. A gigante das pesquisas quer impor estes elementos aos utilizadores, que naturalmente lutam para que estes não estejam presentes.

As medidas que foram tomadas já mostra que este é um verdadeiro jogo do gato e do rato, com muitas ações a acontecerem. Por cada novo bloqueio feito pelo YouTube os utilizadores acabam por conseguir encontrar uma alternativa e assim contornar os novos limites.

Um novo momento desses parece estar novamente a acontecer, com novas medidas a serem reportadas. Segundo relatos de utilizadores, o vídeo salta para o final quando é reproduzido desde o início e também quando o vídeo é reproduzido novamente. Por vezes, o vídeo começa a carregar indefinidamente quando o utilizador salta para qualquer parte deste.

No entanto, tudo começa a funcionar conforme o esperado quando o bloqueador de anúncios é desativado. Isto é mais visível no caso de utilizadores que instalaram o AdBlock nos seus dispositivos. No entanto, um número muito pequeno de utilizadores que não tinham um bloqueador de anúncios instalado relataram o comportamento.

Há uma ideia entre muitos utilizadores de que este é um novo truque que o YouTube para impedir a utilização de bloqueadores de anúncios. No entanto, é possível que a plataforma de vídeo não seja a culpada. O YouTube já antes foi acusado de desacelerar vídeos e causar bloqueios, o que acabou sendo um bug que afetava o AdBlock e o AdBlock Plus.

O YouTube já recorreu no passado à exibição de pop-ups com cronómetros de contagem decrescente e à apresentação de alertas. Estes eram mostrados a utilizadores que usavam apps de terceiros para bloquear anúncios no YouTube. Esta campanha parece agora ganhar nova força e novas medidas.