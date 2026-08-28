Elon Musk não disse isto, mas o truque para ver YouTube sem anúncios funciona mesmo

Circula nas redes sociais uma imagem que atribui a Elon Musk a revelação de um truque secreto para ver YouTube sem anúncios. Ao que parece, o diretor-executivo da Tesla e da SpaceX nunca publicou tal coisa. Contudo, o truque é real e funciona.

Uma imagem apresenta uma alegada publicação de Elon Musk no X, datada de 19 de agosto de 2026, com a informação de que os utilizadores do YouTube podem ver conteúdos sem anúncios, usando uma VPN e definindo a sua localização para a Albânia, pois é ilegal exibir anúncios no país.

Apesar de o formato imitar fielmente um tweet real, não existe qualquer registo da publicação nas contas oficiais de Elon Musk.

Assim sendo, deverá tratar-se de uma montagem, num formato recorrente nas redes sociais para reforçar a autoridade e o alcance de truques já conhecidos.

O truque é verdadeiro. Porque funciona?

Apesar de a origem da publicação ser aparentemente falsa, o truque que descreve funciona mesmo. Vários utilizadores já confirmaram em testes próprios que, ao ligar uma VPN e definir a localização para a Albânia, o YouTube deixa de mostrar anúncios, tanto em vídeos de smartphone como de computador, e independentemente de o utilizador ter ou não subscrição Premium.

Para que o truque funcione é preciso um serviço de VPN fiável, com servidores efetivamente localizados na Albânia. As opções gratuitas raramente oferecem esta possibilidade.

Contrariamente ao que é vinculado na partilha do truque para a ausência de anúncios no YouTube, a verdadeira razão não está relacionada com a legislação local.

Na verdade, a Albânia ainda não está integrada como mercado monetizado dentro do YouTube Partner Programme, o que significa que os criadores de conteúdo não recebem receita publicitária pelas visualizações provenientes desse país.

Por consequência, o ecossistema publicitário do Google praticamente não direciona anúncios para essa região, já que não há incentivo comercial para tal.

Quando o YouTube deteta uma ligação proveniente de um IP albanês, não tem inventário de anúncios relevante para mostrar, e o resultado é uma experiência de visualização limpa, sem interrupções publicitárias.

Assim sendo, embora a dica não tenha sido dada por Elon Musk, o truque da VPN para a Albânia é real e continua a funcionar para quem procura escapar aos anúncios do YouTube sem pagar uma subscrição Premium.

De ressalvar que nada garante que esta lacuna se mantenha para sempre, já que basta o Google decidir integrar a Albânia nos seus mercados publicitários para o truque deixar de funcionar.

Além disso, importa avisar que usar uma VPN para simular uma localização noutro país, seja na Albânia ou noutro que não conste do programa de parceiros do YouTube, fornecerá dados de localização diferentes ao YouTube, podendo influenciar as recomendações e fazer com que alguns conteúdos sugeridos sejam menos relevantes. Ou seja, o truque pode eliminar os anúncios, mas também alterar a experiência de utilização.