Tatuagens aumentam o risco de cancro em 21%, diz novo estudo

Fazer uma tatuagem aumenta o risco de desenvolver linfoma em 21%, de acordo com um novo estudo. Os investigadores afirmam que não estão a tentar dissuadir aqueles que queiram fazê-las, apenas querem garantir que o procedimento é seguro.

Por que razão se tatuam hoje as pessoas?

As tatuagens estão hoje muito relacionadas com fatores psicológicos, de personalidade e banalizaram-se, quer pela oferta, quer pela aceitação.

Como tal, esta "arte" é atualmente mais comum do que era há algumas décadas. Hoje, dos políticos às estrelas do mundo do cinema e música, existem muitas personalidades que ajudaram a dar um cunho socialmente mais aceitável.

Tatuagens aumentam a possibilidade de cancro?

A par do aumento global da popularidade das tatuagens, tem-se verificado um aumento inexplicável da incidência de linfoma maligno, um cancro do sistema linfático.

Num novo estudo, investigadores da Universidade de Lund, na Suécia, examinaram as duas coisas para ver se havia uma ligação.

Fazer uma tatuagem, independentemente do seu tamanho, aumenta o risco de desenvolver linfoma em 21%, de acordo com um novo estudo.

Identificámos pessoas diagnosticadas com linfoma através de registos populacionais. Estes indivíduos foram depois comparados com um grupo de controlo do mesmo sexo e idade, mas sem linfoma. Os participantes no estudo responderam a um questionário sobre factores de estilo de vida para determinar se eram ou não tatuados.

Afirmou Christel Nielsen, professora associada de epidemiologia na Universidade de Lund e autora principal e correspondente do estudo.

O sistema linfático faz parte do sistema imunitário. Mantém os níveis de fluidos corporais em equilíbrio e defende-se contra as infeções.

Existem dois tipos principais de cancro que afetam o sistema linfático: o linfoma não-Hodgkin (LNH), que representa cerca de 90% de todos os linfomas, e o linfoma de Hodgkin. Existem cerca de 40 subtipos de LNH, que diferem na rapidez com que crescem e se propagam. O NHL é um dos cancros mais comuns nalgumas sociedades mais desenvolvidas e pode ocorrer em qualquer idade.

O estudo incluiu 11.905 suecos, 2.938 dos quais tinham linfoma entre os 20 e os 60 anos de idade (“casos”). Destes participantes, 54% responderam ao questionário sobre tatuagens; 47% dos controlos (pessoas sem linfoma) fizeram o mesmo. A prevalência de tatuagens foi de 21% nos casos e de 18% nos controlos.

Depois de ter em conta outros fatores relevantes, como o tabagismo e a idade, descobrimos que o risco de desenvolver linfoma era 21% mais elevado entre as pessoas tatuadas. Os resultados precisam agora de ser verificados e investigados noutros estudos e essa investigação está em curso.

Afirmou Nielsen.

Antes de analisar os dados, os investigadores colocaram a hipótese de que uma tatuagem maior poderia significar um risco acrescido de linfoma. Não foi esse o caso: o risco manteve-se independentemente do tamanho.

Ainda não sabemos porque é que isto aconteceu. Só podemos especular que uma tatuagem, independentemente do tamanho, desencadeia uma inflamação de baixo grau no corpo, que por sua vez pode desencadear o cancro. O quadro é, portanto, mais complexo do que pensámos inicialmente.

Afirmou Nielsen.

Será da tinta? Das agulhas?

Estudos anteriores revelaram que as partículas de tinta de tatuagem - e, de facto, as nanopartículas metálicas da própria agulha de tatuagem - podem viajar até aos gânglios linfáticos.

Já sabemos que, quando a tinta da tatuagem é injetada na pele, o corpo interpreta-a como algo estranho que não deveria estar ali e o sistema imunitário é ativado. Uma grande parte da tinta é transportada da pele para os gânglios linfáticos, onde se deposita.

Explicou Nielsen.

Os investigadores vão agora analisar se existe uma ligação entre as tatuagens e outros tipos de cancro, bem como doenças inflamatórias. Os investigadores dão o seguinte conselho.

É provável que as pessoas queiram continuar a exprimir a sua identidade através de tatuagens e, por isso, é muito importante que nós, enquanto sociedade, nos asseguremos de que é seguro. Para o indivíduo, é bom saber que as tatuagens podem afetar a sua saúde e que deve dirigir-se ao seu prestador de cuidados de saúde se tiver sintomas que acredita poderem estar relacionados com a sua tatuagem.

Concluiu Nielsen.