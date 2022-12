A AppGallery da Huawei é a resposta da empresa para garantir o acesso a todas as apps necessárias para os seus smartphones. Esta conseguiu garantir esta necessidade e tem já presentes a maioria das apps necessárias.

Como qualquer outra loja de apps para dispositivos móveis, esta tem muitas ofertas. A Huawei mostrou agora a lista das suas apps mais procuradas na AppGallery em Portugal e que naturalmente devem estar presentes nos smartphones da marca.

As 10 apps mais procuradas em Portugal

Em Portugal, no top 10 das aplicações mais descarregadas pelos consumidores na Huawei AppGallery, em 2022, encontra-se a Panda+, Lidl Plus, FlashScore e ainda as apps portuguesas MB Way e SNS24. Já a liderar o ranking das apps internacionais, surgem as redes sociais Tik Tok, Tinder, Snapchat e Telegram, além do Gspace e da aplicação de viagens Booking.com.

Descubra as aplicações nacionais e internacionais mais populares na Huawei AppGallery, selecionadas com base no número de downloads feitos pelos utilizadores.

Aplicações Nacionais

Panda+ – Com a aplicação Panda+, o Canal Panda fica disponível no smartphone, ou em qualquer outro equipamento móvel. Através desta app é possível encontrar séries de sucesso que fazem as delícias das crianças de norte a sul.

– Focado nos seus clientes e nas suas necessidades, o Lidl Portugal criou a aplicação Lidl Plus, um programa de fidelização assente, exclusivamente, numa aplicação para telemóvel gratuita, que oferece vantagens adicionais aos seus clientes. SNS24 – Esta é uma aplicação móvel que permite ao utilizador aceder a um vasto conjunto de informações e serviços digitais de saúde (boletim de vacinas, receitas, cartão ADSE, testamento vital, agenda de saúde, exames, referenciações clínicas, consulta de mediação habitual, etc.).

– O MB WAY é a solução digital da SIBS para simplificar os pagamentos mobile. Ao associar o número de telemóvel ao cartão bancário, o utilizador pode enviar, receber e pedir dinheiro, dividir contas, fazer compras online e em lojas físicas, com QR Code ou NFC contactless, entre muitas outras opções. Flashscore – Os mais recentes resultados ao vivo, estatísticas e outras informações de mais de 30 desportos com mais de 6000 competições de todo o mundo. Com o Flashscore, o utilizador não vai perder um único golo novamente. Basta selecionar as partidas, equipas ou jogadores favoritos, e as notificações informarão sobre todos os momentos importantes da partida.

– Esta aplicação permite ao utilizador aderir ao Cartão Continente de forma totalmente digital, aceder a descontos personalizados, consultar e utilizar cupões de desconto nas suas compras, entre muitas outras funcionalidades. Segurança Social – Permitindo ao utilizador aceder a todas as informações do âmbito da Segurança Digital, a app da Segurança Social é útil para saber o valor e dia de pagamento das prestações, consultar documentos, pedir e renovar facilmente o Cartão Europeu de Seguro de Doença, entre outras funcionalidades.

– Com a aplicação do Pingo Doce, os utilizadores podem aproveitar as melhores promoções, organizar a lista de compras em família e usar os melhores benefícios do Cartão Poupa Mais. Novobanco – Segura, intuitiva e rápida, a app do Novobanco é dedicada a clientes particulares, para que possam usufruir de uma experiência personalizada, acompanhando a atividade das suas contas bancárias num único ecrã, pagar com QRcode ou NFC, levantar dinheiro no multibanco, transferir para telemóveis e muito mais.

Aplicações Internacionais

TikTok – O TikTok é o epicentro dos vídeos em formato curto. Esta app permite gravar e editar os próprios vídeos com efeitos especiais, filtros, stickers e muito mais. Com um algoritmo dedicado a cada utilizador, no TikTok é possível encontrar um fluxo interminável de vídeos curtos personalizados apenas para si.

Depois de, em 2021, a AppGallery ter ultrapassado os 1.2 milhões de utilizadores únicos mensais, números que deixam claro o progresso contínuo da plataforma, este ano, a loja oficial de aplicações da Huawei volta a registar um crescimento significativo.

De relembrar que a Huawei AppGallery está disponível em mais de 170 países e é compatível com as plataformas Android e HarmonyOS, suportando mais de 80 idiomas para utilizadores de Android.