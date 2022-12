Está à venda um WC inteligente com Alexa que custa mais de 10 mil dólares

O que há de maravilhoso no mundo tecnológico são as várias inovações que vão sendo apresentadas. E se algumas dessas ideias acabam por ser úteis no nosso dia a dia, outras encaixam-se na categoria do insólito, embora não deixem de ser curiosas.

Como tal, recentemente foi posto à venda um conceito diferente de uma casa de banho inteligente e inovadora que conta com o recurso da assistente Alexa, o que permite que o utilizador questione o que entender enquanto usa o equipamento. Esta ideia, que até traz iluminação, custa mais de 10 mil dólares. Vamos então conhecê-la melhor.

WC inteligente com Alexa por mais de 10 mil dólares

Estamos constantemente a ser surpreendidos pelas novidades no mundo tecnológico e há agora um recente produto bastante peculiar que nos mostra que a tecnologia pode ser aplicada em vários ambientes.

Assim, foi posto à venda um WC inteligente que oferece vários recursos, como uma luz de fundo, um secador, desinfetante ultravioleta que limpa a superfície, regulador de temperatura da sanita e ainda traz a assistente virtual Alexa da Amazon a quem se pode questionar o que bem se entender através de um altifalante e um microfone. Esta é assim uma das últimas novidades da domótica, ou seja, do setor das casas inteligentes.

Esta tecnologia designa-se de Kohler Numi 2.0 e já foi apresentada no ano de 2019. Mas só agora foi então colocada à venda e o valor não é nada simpático: custa mais de 10 mil dólares. Em concreto, o preço deste WC é de 11.500 dólares. Claro que, definitivamente, a sua casa de banho fica completamente diferente das demais, tornando-se assim num espaço futurista e inovador.

Portanto, imagine estar no conforto da sua casa de banho, ao mesmo tempo que comunica com a Alexa sobre o que possa imaginar. Pode para já parecer algo estranho mas, quem sabe, o futuro não passará por algo deste género.