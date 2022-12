Os fabricantes que atuam no espaço da Europa têm esta aa ser confrontados com novidades que não esperavam. Falamos da adoção da porta USB-C como padrão e até a possibilidade de usar loja externas de apps.

A mudança poderá continuar e agora no campo das baterias. Há a possibilidade de serem recuperadas as baterias removíveis e que podem ser trocadas de forma simples e rápida. Ainda é cedo, mas esse parece ser também o caminho a ser seguido.

Até há alguns anos, a maioria dos fabricantes permitia que as baterias dos seus equipamentos fossem trocadas. Bastava abrir a parte posterior do equipamento, fosse ou não um smartphone, e este era um elemento muito simples de trocar.

Esse cenário parece estar quase a regressar, pelo menos segundo a vontade da União Europeia. Os procedimentos necessários para criar os mecanismos para que que os fabricantes promovam que as "baterias devem ser fáceis de remover e substituir" foram iniciados.

A ideia dos politicos é que se promova uma utilização mais consciente deste tipo de elementos, bem como a sua reciclagem de forma mais amiga do ambiente. Ao mesmo tempo, querem garantir que os consumidores possam trocar as baterias sem ter de recorrer a serviços técnicos caros.

Conforme pode ser visto já no site do parlamento europeu, este é um processo que foi agora iniciado. Ainda não tem qualquer efeito vinculativo, mas garante que as regras estão a ser traçadas para serem aplicadas num momento do futuro.

Tal como aconteceu antes, o processo irá continuar e levar os fabricantes a garantir formas simples de trocar as baterias nos smartphones, tablets e outros equipamentos. O esperado é que seja recuperado o modelo tradicional, em que se abria a parte traseira e tudo acontecia em menos de 1 minuto.

Apesar de ser uma novidade, este é um movimento que na verdade era esperado. A Europa procura a todo o custo aumentar a vida útil dos equipamentos e ao mesmo tempo promover uma reciclagem mais eficiente. No caso das baterias, será tão simples como ter as baterias removíveis a voltar em breve.