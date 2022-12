O último campeonato do mundo de futebol do Qatar foi palco de várias batalhas, que não se limitaram a ficar em campo. Houve espaço para confrontos que aconteceram de fora quase silenciosa e que ficaram nas mãos de muitos utilizadores.

Uma das mais recentes conquistas foi agora conhecida e voltou a ficar nas mãos de Lionel Messi. O capitão da seleção argentina tem agora mais um recorde, o da publicação no Instagram com mais likes. São, agora, 66 milhões, mas o número certamente não deverá ficar por aqui.

A final do campeonato do mundo de futebol do Qatar trouxe muitos recordes para os utilizadores e para todos os que a viram. Já vimos como as pesquisas dispararam na Google, mas agora há um novo recorde que resulta de uma partilha de Lionel Messi.

Lionel Messi é também o campeão do Instagram

As imagens partilhadas pelo capitão da seleção da Argentina no Instagram são a publicação com mais likes até à data de hoje. No momento, temos mais de 66 milhões de cliques no botão de gosto, mas não deverá parar de crescer nos próximos dias.

O novo valor de gostos desta publicação é o suficiente para bater o conhecido concorrente anterior e o seu recorde. Falamos da conhecida partilha de um ovo, que desde 2019 conseguir acumular mais de 57 milhões de gostos.

Uma luta desigual contra um... ovo

Esta é uma partilha única e que na altura em que foi realizada, tinha o objetivo de acumular likes, o que na altura se ficou nos 19 milhões de cliques no conhecido botão de gosto. Quanto *a imagem, é mesmo apenas e só um ovo contra um fundo branco, nada de anormal ou com o peso do que agora é a partilha com mais gostos.

Os seus criadores, quando fizeram a partilha, colocaram uma mensagem que revelava mesmo o seu objetivo. "Vamos estabelecer um recorde mundial juntos e obter a publicação mais curtida no Instagram. Batendo o atual recorde mundial de Kylie Jenner (18 milhões)!".

Agora, vários anos depois, Lionel Messi ultrapassa o que tinha sido conseguido e estabelece o novo recorde. Foi um momento especial e isso ficou provado pelas imagens partilhadas, que agora já reclamam 66 milhões de gotos.