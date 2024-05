SpaceX revelou os fatos preparados para os passeios espaciais e que serão usados em Marte

A SpaceX tem apostado na ideia de preparar as próximas grandes conquistas do espaço para a Humanidade. A empresa de Elon Musk tem criado todas as condições para viajarmos até Marte num futuro próximo e os passos estão a ser dados. Agora, a SpaceX revelou os seus fatos preparados para os passeios espaciais, que vão ser usados até em Marte.

A SpaceX revelou o seu novo fato espacial para atividades extra-veiculares que pode ser ampliado para missões na Lua e em Marte. Estes fatos são mais um passo para a criação das estruturas que a empresa de Elon Musk usará para as suas viagens, quer na órbita da Terra, quer em planos futuros mais ambiciosos.

A Polaris Dawn, a primeira das três missões, deve ser lançada em órbita não antes do verão de 2024. Durante a missão de cinco dias, a tripulação realizará a primeira atividade extra-veicular da SpaceX. Esta também será o primeiro passeio espacial comercial de astronautas. Este marco histórico será também a primeira vez que quatro astronautas serão expostos ao vácuo do espaço ao mesmo tempo.

A apoiar a tripulação durante a caminhada espacial estará o fato EVA da SpaceX, uma evolução do fato de IVA (atividade intra-veicular). Este é usado atualmente pelas tripulações a bordo das missões de voo espacial Dragon. Desenvolvido com a mobilidade em mente, a SpaceX incorporou novos materiais, processos de fabricação e novos designs de juntas. Oferecerá maior flexibilidade aos astronautas em cenários pressurizados, mantendo o conforto em cenários não pressurizados.

O capacete impresso em 3D incorpora uma nova viseira para reduzir o brilho durante o EVA. Tem ainda o novo Heads-Up Display (HUD) e câmara que fornecem informações sobre pressão, temperatura e humidade relativa do fato. Este também incorpora melhorias de confiabilidade e redundância durante uma caminhada espacial, adicionando vedantes e válvulas de pressão. Estes vão garantir que o fato permanece pressurizado e que a tripulação permanece segura.

Only one way to make this EVA suit even more real…wear it in space!! SpaceX suits team has achieved something incredible with the design, development, creation, testing, & cert of a new EVA suit in just 2 yrs! Something that hasn’t been accomplished in +4 decades. Proud to… pic.twitter.com/yveve8Xat7