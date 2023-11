Interbrand revelou a lista das melhores marcas e há uma que ocupa o pódio há 11 anos

As marcas são parte do nosso quotidiano, havendo até aquelas às quais somos fiéis, enquanto consumidores. A Interbrand publicou a lista das Best Global Brands 2023 e, apesar de muitas estarem estagnadas, em termos de crescimento, há uma que não sai do pódio e tem lugar cativo há 11 anos consecutivos.

Recentemente, a consultora global Interbrand, com mais de 30 anos de experiência no fornecimento de análises de marcas, revelou a sua classificação Best Global Brands 2023, compilando-as num quadro que surpreenderá poucos.

Segundo a consultora, muitas das 100 melhores marcas do mundo estão em estado de estagnação, não registando crescimentos relevantes. Na perspetiva da Interbrand, este abrandamento deve-se a uma "falta de mentalidade de crescimento, uma liderança de marca mais fraca e uma previsão deficiente".

Para a seleção das marcas, a Interbrand tem em conta três elementos essenciais: O desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca;

O papel que a marca desempenha nas decisões de compra;

A força competitiva da marca e a sua capacidade de criar lealdade e, por conseguinte, uma procura e um lucro sustentáveis no futuro.

Na publicação da Interbrand, lê-se que "nesta década de possibilidades, as marcas que aspiram a uma verdadeira liderança não só têm de proporcionar experiências excecionais aos seus clientes, como também se espera cada vez mais que atuem com integridade, fazendo o que é correto para as pessoas e para o planeta".

Para que uma marca integre a lista que disponibilizamos abaixo, "deve ser verdadeiramente global, tendo ultrapassado com êxito as fronteiras geográficas e culturais". Além disso, "ter-se-á expandido pelos centros económicos estabelecidos e entrado nos principais mercados em crescimento".

Mas, afinal, quais são as melhores marcas de 2023?

Ora, aqui estão as 100 melhores do mundo para 2023:

Dos dados, a Interbrand destaca o facto de a Apple ser a n.º 1 pelo 11.º ano consecutivo e a Airbnb (#46) ter sido a empresa que mais cresceu em valor (+21,8%), apesar de só ter entrado na tabela no ano passado.

Além disso, explica que os setores com melhor desempenho são o automóvel e o luxo, com o valor do setor a aumentar 9% e 6,5%, respetivamente. Aliás, a corroborar esse desempenho, está a BMW (n.º 10), que entrou pela primeira vez no top 10, bem como a Porsche (n.º 47), a Hyundai (n.º 32) e a Ferrari (n.º 70).

Os principais nomes das marcas automóveis aumentaram as pontuações em Afinidade, Confiança, Presença e Participação – principais impulsionadores do valor da marca, – aumentando, em última análise, a sua conexão com os clientes.

Esclareceu Greg Silverman, diretor global de Economia de Marca da Interbrand.

Este ano, a tabela recebeu uma nova marca, a Nespresso, que se estreia na posição 98.