O mundo está a assistir a algo inimaginável. As grandes empresas tecnológicas não param de despedir e todos os dias surgem novas notícias associadas novas empresas. Google, Meta, Amazon, Glovo, Intel e Philips, são apenas alguns dos exemplos de gigantes tecnológicas que anunciaram despedimentos em massa só no arranque do ano.

Eis que agora chega a vez do PayPal.

PayPal faz "update sobre a nossa transformação"

Num anúncio feito ontem no site Newsroom do PayPal, a empresa fala sobre a transformação necessária para acompanhar a evolução do mercado. Tal como a maioria das empresas tecnológicas, também o PayPal vai despedir no seu processo de reestruturação.

A mensagem foi inicialmente enviada internamente para todos os trabalhadores, por Dan Schulman, Presidente e CEO da PayPal. O CEO refere que serão demitidas cerca de 2000 pessoas (~7% da força de trabalho da empresa).

Lidar com essas mudanças exige que tomemos decisões difíceis que afetarão alguns dos nossos colegas. Hoje, estou a escrever para partilhar a difícil notícia de que reduziremos a nossa força de trabalho global em aproximadamente 2.000 funcionários em tempo integral, o que representa cerca de 7% da nossa força de trabalho total.

Na mensagem é referido que, no ano passado, foram feitos progressos significativos no fortalecimento e reformulação da empresa "para enfrentar o ambiente macroeconómico desafiador", continuando a investir para atender às necessidades dos seus clientes. Embora tenham sido feitos progressos substanciais na estrutura de custos, concentrado os recursos nas "principais prioridades estratégicas", o PayPal garante que tem mais trabalho a fazer.

Devemos continuar a mudar à medida que o nosso mundo, os nossos clientes e o nosso cenário competitivo evoluem.

O CEO garante que todos os trabalhadores que estão de saída serão compensados de forma meritória e que as suas transições serão apoiadas pela empresa.

Na mensagem ainda é feito um agradecimento pessoal "pelas contribuições significativas que eles deram ao PayPal".