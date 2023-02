MEO tem novos preços! Saiba já quanto vai pagar a mais…

Como temos vindo a informar, o preço dos serviços das operadoras de comunicações vai disparar até 7,8%. MEO e NOS são as primeiras as subir os preços dos serviços e a Vodafone também já confirmou que vai subir, mas apenas com início em março.

Saiba já quanto lhe vai custar mais os serviços de comunicação/internet da MEO.

MEO: Saiba quanto vai pagar pelos novos serviços

A MEO foi a primeira operadora a indicar que iria subir os preços da fatura já em fevereiro de 2023. A Altice Portugal procedeu à atualização dos preços da MEO, no entanto, os clientes que têm apenas voz fixa e os reformados com plano reformados estão excluídos deste aumento.

A atualização de preços da MEO "está definida nos contratos com os nossos clientes", que prevê que esta seja ajustada à taxa de inflação (IPC) no valor mínimo de 50 cêntimos. Pode consultar os novos preços da MEO aqui.

Todas as operadoras estão a preparar-se para aumentar os preços dos seus produtos e serviços que pode ir até aos 7,8%. A MEO e a NOS aumentam já os seus preços a partir de hoje. A Vodafone só no próximo mês.

Com estes aumentos, Portugal passará a ter dos serviços mais caros da Europa. A DECO - Associação do Consumidor enviou uma carta à Anacom - Associação Nacional de Comunicações, pois tem algumas dúvidas quanto cumprimento dos prazos e às alterações aos contratos dos consumidores. No entanto, Luís Pisco, jurista da Deco, refere que não há muito que se possa fazer.

O que é que os consumidores podem fazer?

Em declarações à CNN Portugal,Luís Pisco refere que...