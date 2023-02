Sony corta na produção do seu PlayStation VR2 devido às fracas reservas

A Sony é uma das marcas mais populares no mercado dos jogos e tem conseguido lançar neste segmento várias novidades importantes. Um dos mais novos equipamentos é o dispositivo de realidade virtual PlayStation VR2.

Contudo parece que os planos não estão a correr como esperado pela marca japonesa. E as últimas informações indicam que a empresa já cortou na produção dos seus PS VR2 porque as reservas estão a ser fracas e longe do esperado.

Sony corta na produção do PlayStation VR2

Tal como aqui já referimos, os novos óculos PlayStation VR2 vão chegar no próximo dia 22 de fevereiro com um valor estimado de 599,99 euros, na versão mais básica. Este equipamento trará consigo o capacete PSVR 2, os comandos PSVR 2 Sense e ainda os auscultadores stereo. No entanto parece que esta novidade não está a atrair os jogadores.

De acordo com as últimas informações, a quantidade de reservas do PS VR2 está a desiludir a Sony e, como tal, a empresa japonesa já cortou mesmo na produção do equipamento. Como consequência, a marca já começou a notificar os fornecedores sobre as previsões de vendas e tudo indica que estas não são nada animadoras.

No entanto, estas notícias não significam propriamente que o PlayStation VR2 seja um fracasso completo, apenas os números não estão a ir ao encontro das expetativas da empresa, que já terá cortado para metade as previsões.

Os dados anteriores mostravam que a Sony tinha planos para lançar no mercado cerca de 2 milhões de óculos de realidade virtual PlayStation VR2 logo no primeiro trimestre do lançamento, o que pode ser encarado como uma ambição generosa. Ainda assim, a marca de jogos espera que este panorama possa melhorar e que o lançamento de títulos como Horizon Call of the Mountain com os PS VR2 possa atrair um pouco mais o interesse dos consumidores.

Como motivo para este cenário, há quem aponte o dedo ao preço elevado do equipamento, o que pode ter assustado os potenciais compradores. Por outro lado há a crise económica que obriga as pessoas a investir o seu dinheiro sobretudo em bens de primeira necessidade.