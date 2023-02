As medidas que a União Europeia tem colocado para tornar a produção de energia mais amiga do ambiente parecem estar a resultar. O período não é o mais amigável, com limites e problemas no abastecimento de matérias-primas, mas ainda assim há excelentes notícias.

A quantidade de eletricidade produzida a partir da queima de combustíveis fósseis na União Europeia deve cair este ano. Isto acontece à medida que esta se concentra em energias renováveis para substituir o fornecimento de energia da Rússia.

Novos máximos da energia eólica e solar

A Europa correu para encontrar fontes alternativas de energia depois que a Rússia cortou os fluxos de gás na sequência da invasão da Ucrânia, elevando os custos de energia. Isso levou a uma maior dependência de combustíveis fósseis, em parte devido a uma queda na energia nuclear e hidrelétrica.

Ainda assim, a energia solar e eólica preencheu grande parte da lacuna, produzindo um recorde de 22% da eletricidade da UE no ano passado, ultrapassando o gás pela primeira vez. Há um foco na redução rápida da procura por gás ao mesmo tempo que elimina gradualmente o carvão. Isso significa também que uma enorme expansão da energia limpa está a caminho.

Gás e carvão estão a perder terreno

A quantidade de eletricidade produzida a partir da queima de combustíveis fósseis na União Europeia deve cair este ano, à medida que o bloco se concentra em energias renováveis para substituir o fornecimento de energia da Rússia.

A geração total de fósseis pode cair 20% este ano, com a geração relativamente cara a gás natural caindo mais rapidamente, de acordo com a Ember, um think tank de energia com sede no Reino Unido.

União Europeia está a reagir à guerra na Ucrânia

A Ember espera que a produção de energia baseada no nuclear seja estável em 2023, já que a eliminação gradual dos reatores alemães compensa o retorno das unidades francesas. Na energia hidrelétrica espera-se um aumento de cerca de 40 terawatts-hora este ano, depois de uma seca histórica que limitou recursos críticos em 2022.

Os altos custos de energia ajudaram a reduzir a procura de energia em cerca de 8% no quarto trimestre de 2022, em comparação com o período homólogo. Se a trajetória continuar assim, poderá contribuir para um declínio substancial no uso de combustíveis fósseis em 2023.