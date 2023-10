Portugal esteve quase 3 dias só com energias renováveis

Portugal tem vindo a fazer um enorme investimento em energias renováveis. As energias renováveis são, desde há muito tempo, uma alternativa mais barata, quando comparadas com os combustíveis fósseis. Segundo informações, Portugal esteve quase 3 dias a ser "alimentado" só com energias renováveis.

Nestes 3 dias, Portugal esteve a exportar energia para Espanha

Entre a noite de sexta-feira e a manhã de segunda-feira, a eletricidade consumida pelos portugueses foi integralmente produzida em Portugal, a partir de energias renováveis, com destaque para a energia eólica e hídrica, segundo é revelado aqui.

Nestes três dias, Portugal esteve permanentemente a exportar energia para Espanha, tendo realizado algumas importações por razões meramente estratégicas.

Por exemplo, entre as 22h30 de sexta-feira e as 24h00 de sábado, foram gerados 172,5 GWh de energia (97.6 GWh de eólica, 68,3 GWh de hídrica e 6,6 GWh de solar), tendo Portugal consumido 131,1 GWh e o excedente sido exportado através da ligação com Espanha.

A produção de energia de fontes renováveis neste fim de semana beneficiou das condições favoráveis de vento e chuva que se fizeram sentir.

No entanto, Portugal tem vindo a destacar-se como um dos países da União Europeia com maior percentagem de energias renováveis no seu cabaz energético, enquanto é também um dos países que melhor conseguiu controlar os preços, na sequência da crise motivada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.