Facebook e Instagram: 9,99 euros/mês para usar sem anúncios

A Meta vai disponibilizar aos utilizadores na UE, no EEE (Espaço Económico Europeu) e na Suíça a opção de pagar uma assinatura mensal para usar o Facebook e o Instagram sem qualquer tipo de anúncios. O anúncio foi feito hoje! Saiba como irá funcionar.

Facebook e o Instagram sem anúncios: 9,99€/mês via web ou 12,99€/mês iOS/Android

Seguindo o que foi feito pela rival X (antigo Twitter), a Meta anunciou que o Facebook e o Instagram terão assinatura sem anúncios na Europa. Quer isto dizer que haverá a possibilidade de usar o Facebook e o Instagram sem os utilizadores receberem qualquer tipo de anúncios. No entanto, há um preço a pagar por esta possibilidade.

O Facebook e o Instagram sem anúncios custarão 9,99€/mês via web ou 12,99€/mês em iOS e Android. A assinatura será aplicada a todas as contas vinculadas do Facebook e Instagram na Central de Contas do utilizador.

Os preços do iOS e do Android levam em consideração as taxas que a Apple e o Google cobram pelas respetivas políticas de compra. Até 1.º de março de 2024, a assinatura inicial cobre todas as contas vinculadas na Central de Contas de um utilizador. No entanto, a partir de 1 de março de 2024, será aplicada uma taxa adicional de 6 €/mês na Web e de 8 €/mês no iOS e Android para cada conta adicional listada no Centro de Contas de um utilizador. A assinatura estará disponível apenas para maiores de 18 anos.

Para os que quiserem continuar a visualizar publicidade, "a sua experiência continuará a ser a mesma". Neste caso o serviço mantém-se gratuito. A rede social WhatsApp não vai estar sujeita a nenhuma alteração semelhante.