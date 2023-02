Mesmo com problemas bem visíveis dos serviços de streaming, o Spotify tem conseguido crescer de forma muito positiva ao longo dos últimos meses. Este deixou de ser apenas dedicado à música e tem já vários serviços adicionais que o tornam cada vez mais interessante.

A apresentação de resultados do Spotify, referente ao último trimestre de 2022 foi agora realizada e revelou algumas novidades. O serviço de streaming de música ultrapassou os 200 milhões de utilizadores Premium e não parece querer abrandar.

Spotify não para de crescer em número de assinantes

Com uma concorrência cada vez maior, o Spotify tem procurado reinventar-se e criar para os seus utilizadores novas vertentes do seu serviço de streaming. Foi assim que vimos surgir os podcasts há algum tempo e que agora temos os audiolivros a serem lançados.

O valor que mais se destaca volta a ser o número de utilizadores pagantes do Spotify, que não para de crescer. Durante o final do ano fiscal, o serviço de streaming atingiu mais um recorde e ultrapassou finalmente a meta dos 205 milhões Premium, ou seja, pagantes.

Muito mais do que os utilizadores Premium

Para além deste número, o Spotify revelou mais informação sobre os seus utilizadores e os seus hábitos recorrentes. Ao todos são agora 489 milhões de utilizadores ativos mensais que usam o serviço de streaming de música, um aumento de 20% no último ano.

Na maior parte, foi um ano movimentado para o serviço de streaming, com investimentos em novos programas de podcast e a aquisição da Kinzen. O Spotify também partilhou que conseguiu expandir o seu serviço de audiolivros para a Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia e Irlanda.

Serviço de streaming teve um ano muito ativo

Além disso, a empresa no final do ano passado lançou o suporte para cobrança através da Google Play Store. No caso da Apple, com o futuro acesso a novas lojas de apps e eventualmente de novos meios de pagamentos, também vão existir muitas mudanças importantes.

Estes novos valores do Spotify mostram como a empresa está a conseguir reagir a todos os problemas que afetam a indústria. O seu crescimento de utilizadores pagantes foi de 14% no último ano e isso revela que este serviço ainda consegue atrair novos utilizadores.

Apresentação de resultados do 3º trimestre de 2022 do Spotify