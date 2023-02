Com o comércio eletrónico e as compras online a crescerem, cada vez mais os utilizadores querem ferramentas no Gmail para terem a sua vida facilitada. Uma das forma mais simples é garantir que as encomendas podem ser seguidas de forma simples.

O Gmail quer contribuir para tornar mais simples este processo e tem uma novidade. Passa a ser mais simples seguir quaisquer encomendas que sejam notificadas por email neste serviço, com informações sobre o seu estado e a data prevista de entrega.

A novidade que agora foi revelada era já conhecida há algum tempo e estava em testes limitados. A Google tinha prometido que em breve iria dar aos seus utilizadores a capacidade de seguir o estado das suas encomendas, bem como aceder a outra informação útil.

Tudo parece começar com a chegada do email com a notificação da encomenda, que será interpretada pelo Gmail. Desse momento em diante, os utilizadores vão ter a capacidade de ver os dados associados à encomenda, bem como informação sobre a sua entrega.

Tudo acontece de forma automática e sem qualquer intervenção dos utilizadores, que assim têm mais informação útil. Uma etiqueta verde está presente e mostra o estado de entrega. Se precisar de mais informações sobre a encomenda, pode entrar no e-mail e terá um cartão no topo, que mostra todos os detalhes importantes sobre a sua entrega.

Esta novidade está agora acessível a todos, tanto na app do Gmail para Android como na dedicada ao iOS. No entanto, e por agora, esta necessita de ser ativada para que possa dar ao utilizador toda a informação sobre as encomendas que estiverem em trânsito ou a aguardar a entrega.

Para ativar esta novidade, os utilizadores só precisam de abrir as definições da app do Gmail. Aqui dentro devem escolher a conta onde querem esta funcionalidade e depois procurar nas opções a novidade. Esta estará inativa, mas bastará carregar na opção Acompanhamento de embalagens para que fique ativa.

É desta forma simples que podem agora acompanhar as suas encomendas no Gmail e sem complicações. Para além de saber onde está, fica também com informações da Google sobre a sua entrega e até será notificado caso esta se atrase ou tenha algum problema.