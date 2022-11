Sabia que a sua conta do Gmail tem endereços ilimitados?

Possivelmente não sabe que com a sua conta do Gmail pode ter a quantidade de endereços de correio eletrónico que quiser. Esta informação pode ser-lhe precisa se quiser "enganar" certos serviços que depois poderiam enviar spam para a sua conta "oficial". Com este método, o chamado "plus address" poderá usar o seu Gmail de forma diferenciada, sem que ninguém saiba.

A dica de hoje acrescenta mais uma enorme funcionalidade às muitas que o Gmail já proporciona. Depois é usar a imaginação para tirar ainda mais rentabilidade desta funcionalidade.

Um Gmail, um endereço. Isso parece o mais lógico. Afinal, tem um número de telefone e um endereço de casa. O mesmo deve ser válido para os seus endereços de correio eletrónico, incluindo o Gmail. No entanto, por acaso, a sua conta Gmail tem um número ilimitado de endereços que pode utilizar sempre que quiser, por forma a "enganar" alguns serviços e até spammers.

Na verdade, existem aqui alguns métodos. O primeiro é o que lhe permite transformar o seu único endereço gmail em endereços infinitos, através de uma tática chamada "mais endereçamento" (um nome adequado). Para tirar partido do endereçamento "Mais", basta escrever um mais (+) após a parte local (o nome antes do @), e depois digitar o que quiser.

Por exemplo, se o meu endereço Gmail fosse vitor@gmail.com, eu poderia escrever vitor+pplware@gmail.com, ou vitor+empresashoje@gmail.com. O serviço com que está a utilizar este e-mail pensará que é um endereço totalmente novo, mas todo e qualquer mensagem de email enviado para estes endereços acabarão na única caixa de entrada, o vitor@gmail.com.

Sim, isto funciona para qualquer endereço de Gmail, mesmo que o domínio não seja gmail.com.

Mas como nos pode ser útil esta funcionalidade do Gmail?

Bom, podemos ter várias serventias interessantes. Por um lado, é um grande truque para descobrir de onde vêm os seus e-mails de spam. Pode adquirir o hábito de aplicar um endereço mais apropriado a qualquer serviço em que se esteja a inscrever.

Vamos então supor que usava vitor+facebook@gmail.com ao subscrever uma conta no Facebook, ou vitor+spotify@gmail.com ao criar uma conta Spotify, por exemplo. Se eu verificasse uma mensagem de spam na minha caixa de entrada, e visse que ela vinha de "vitor+facebook@gmail.com", saberia que o Facebook estava a divulgar o meu endereço a terceiros que me estavam a enviar spam, desde que eu não partilhasse o endereço do vitor+facebook@gmail.com com outro serviço.

Sim, este truque poderá ser uma fábrica de endereços temporários, um método perfeito quando queremos ter acesso a algo gratuito para apenas testarmos se vale a pena.

Isto levaria a que não tivéssemos de estar a abrir contas novas do Gmail sempre que precisássemos de "mais uma conta de correio eletrónico", por exemplo. Basta adicionar um novo endereço mais à sua conta corrente e começar outra tentativa.

Usando o vitor+obrigadopeloservico@gmail.com e vitor+foiumprazer@gmail.com podemos ter uma conta temporária e até sermos simpáticos. Obviamente este método serve para quando somente nos pedem um endereço eletrónico para confirmarmos a nossa identidade.

Isto é tão interessante que até podemos criar endereços de email para controlar dispositivos na nossa casa. Um exemplo que gosto particularmente é adicionar um destes endereços com as mecânicas IFTTT. Assim, se porventura tiver o endereço vitor+luzescasa@gmail.com como um alias "Enviar e-mail como" nas configurações do Gmail, podemos configurar um gatilho IFTTT que é ativado sempre que um e-mail aparece desse endereço.

Esteja onde estiver, se enviar um email para este endereço vitor+luzescasa@gmail.com as luzes serão acesas. Simples e funcional, verdade?

Além do sinal de mais (+) use o ponto (.)

O Gmail permite até que se use o ponto. Então, posso criar um email tipo vitor.pplware@gmail.com, ou algo ainda mais subtil, tipo vi.tor@gmail.com. Bom, a imaginação é o céu.

Contudo, se, por alguma razão, o serviço para o qual se está a inscrever não aceitar o seu endereço positivo, há outro truque do Gmail para tentar. Desta vez, tudo o que precisa de fazer é mudar a parte "gmail" do seu endereço para "googlemail" (por exemplo, vitor@googlemail.com, em vez de vitor@gmail.com).

Tal como o endereçamento plus (+), a utilização do googlemail em vez do gmail faz com que o serviço pense que está a utilizar um endereço totalmente novo, mas todos os e-mails recebidos do googlemail acabarão na caixa de entrada normal do gmail.

Se a ideia for proteger o nosso verdadeiro endereço, escondendo-o, então podemos alargar o leque de ofertas. Isto porque para além destes truques do Gmail, também podemos proteger-nos contra spam e scammers usando os serviços "Hide My Email" do DuckDuckGo ou da Apple para criar contas "máscaras" ao inscrever-se em novos serviços em que não confia necessariamente.

Tal como o endereçamento, estas contas "máscaras" encaminharão todas as mensagens recebidas para o seu endereço Gmail principal, mas o benefício aqui é que nunca exponha o seu endereço Gmail real no processo. Utilizar vitor+ola@gmail.com funciona muito bem, mas ainda assim revela a minha parte local ao serviço em que me estou a inscrever. As contas máscaras oferecem ainda mais privacidade.

Apple tem uma funcionalidade nativa via iCloud+

A Apple recentemente disponibilizou um serviço que esconde totalmente o nosso endereço. Ao assinar o iCloud+, o utilizador pode usar o recurso “Ocultar o meu Email” para manter o seu endereço de email pessoal privado.

Com Ocultar o meu e-mail, pode gerar endereços de email únicos e aleatórios que reencaminham para a sua conta de e-mail pessoal, para não ter de partilhar o seu endereço de email real ao preencher formulários na web ou registar-se em newsletters.

Além destes, há outros igualmente interessantes, como poderá encontrar no Firefox, no Edge e também não faltam extensões que poderão dar uma mão para esconder o seu verdadeiro endereço de email.

Se eventualmente usa algum, deixe nos comentários qual o seu de eleição para ocultar o verdadeiro endereço de correio eletrónico.