Quer transformar o seu MacBook numa balança? Eu também não, mas dá!

Há uma aplicação que permite usar o trackpad do MacBook como se fosse uma balança. O TrackWeight desbloqueia uma espécie de “função escondida”.

MacBook traz uma "balança" escondida

Se algum dia precisar de uma balança em cima da hora, acredite ou não, pode usar o seu MacBook.

Há uma nova aplicação para macOS que transforma o simples trackpad do MacBook numa balança compacta, com uma precisão surpreendente, como mostra um vídeo de demonstração publicado abaixo.

A aplicação chama-se TrackWeight e foi desenvolvida por Krish Shah. Recorre aos sensores Force Touch da Apple para calcular o peso aproximado de qualquer objeto colocado no trackpad.

Calma, não dá para o que está a pensar!

Existe, contudo, uma limitação: como se vê no vídeo, é necessário pousar o dedo no trackpad durante a pesagem.

Isto acontece porque, como explica Shah, os registos de pressão do trackpad só são gerados quando o MacBook deteta capacitância (ou seja, o contacto do dedo ou de outro objeto condutor).

A desvantagem óbvia é que o peso da ponta do dedo também conta na medição, pelo que é preciso pousá-lo o mais levemente possível.

Ainda assim, os valores apresentados são considerados bastante fiéis, embora não devam ser tomados como medidas rigorosas.

Até 3,5 Kg a máquina pesa

A aplicação utiliza a biblioteca Open Multi-Touch Support para aceder a eventos do trackpad no macOS, incluindo os registos de pressão.

Curiosamente, Shah explica (no GitHub) que “os dados recebidos do Multi-Touch Support já vêm em gramas”, o que facilita bastante.

É, no fundo, um truque engraçado para MacBooks, mas com limitações: a precisão não é perfeita, embora suficiente para dar uma boa estimativa.

Outro ponto a considerar é que pesar objetos metálicos pode ser problemático (devido à sua condutividade, são detetados como toques de dedo).

Nestes casos, é necessário colocar um pequeno pedaço de tecido ou papel para isolar o objeto, ainda que isso possa interferir ligeiramente na medição.

Naturalmente, não é possível pesar objetos grandes no trackpad. Ainda assim, o programador garante já ter conseguido pesar um objeto de 3,5 kg sem danificar o MacBook. Um feito interessante, mas não é recomendável tentar o mesmo, nem muito menos usar o método para pesar bagagens, como o próprio autor ironiza.

Instalação Descarregue o ficheiro DMG aqui; Abra o DMG e arraste TrackWeight.app para a sua pasta Aplicações; Execute a aplicação e siga as instruções de configuração.

Nem todos os MacBook suportam a app

Quanto à compatibilidade, é preciso ter um trackpad Force Touch, o que significa um MacBook de 2016 ou mais recente (ou um MacBook Pro de 2015).

É igualmente necessário correr pelo menos o macOS 13 (para ter a biblioteca Multi-Touch Support) e desativar o App Sandbox (para permitir o acesso direto aos dados do trackpad).

Como sempre, a instalação de software de terceiros é feita por sua conta e risco, sobretudo se vir este projeto como mais do que uma mera curiosidade.

Interessante é também o facto de antigos iPhones com 3D Touch já terem sido usados para pesar objetos (condutivos) e aparentemente com bastante precisão. Lembram-se deste artigo?