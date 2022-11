Google quer classificar 10.000 funcionários como sendo de “baixo desempenho”

Os despedimentos têm sido uma constante e, aparentemente, não serão muitas as empresas a ficar de fora da tendência. O exemplo mais recente é o da Google, que quer classificar 10.000 funcionários como sendo de “baixo desempenho”.

Esta classificação poderá resultar em despedimentos ou na perda do bónus.

Os despedimentos em massa estão a tornar-se numa tendência entre as gigantes tecnológicas. Nas últimas semanas, vimos a Meta a despedir 11.000 funcionários, o Twitter a dispensar 5.000 dos seus 7.500 empregados, após a chegada de Elon Musk, e lemos rumores que alegavam que a Amazon está a considerar mandar embora cerca de 10.000 pessoas.

A novidade surge, agora, da Google. De acordo com o The Information, a Google, que até agora estava a conseguir manter os seus funcionários, poderá despedir uma considerável fatia de gente já no início do próximo ano. A especulação surgiu, no seguimento de um pedido feito pela empresa aos seus gestores.

Segundo adiantou o The Information, a Google pediu que os seus gestores criassem uma “lista negra” com cerca de 10.000 funcionários, afetando 6% da mão-de-obra atual. Para entrar nesta lista, a pessoa deverá estar a desempenhar um “baixo desempenho”, na opinião do gestor.

De acordo com os dados recolhidos pela fonte, o sistema de avaliação interna utilizado anteriormente já tinha resultado na inclusão de 2% da força de trabalho global na “lista negra”. Contudo, agora, pretendem alargá-la, de modo a detetar os funcionários que, por várias razões, são considerados de “baixo desempenho”. Além daquela, há também uma lista que reúne o nome dos melhores empregados. Por sua vez, a percentagem de pessoas a serem incluídas nesta foi reduzida.

Já em agosto, Sundar Pichai, CEO da Google, advertiu os funcionários para a necessidade de melhorar a produtividade, tendo-os convidado a preencher um questionário para identificarem as áreas de negócio menos necessárias dentro da empresa.

Esta “lista negra” poderá não resultar apenas em despedimentos, uma vez que o The Information partilhou que há também a possibilidade de os funcionários que forem identificados como sendo de “baixo desempenho” não receberem o seu bónus.