A compra do Twitter tem-se mostrado um verdadeiro problema para esta rede social. A chegada de Elon Musk mudou muito e acabou por se tornar uma fonte de problemas e de perda acelerada de utilizadores.

As suas políticas parecem estar a delapidar o que de mais importante existia no Twitter, os seus empregados. Agora, do que é avançado, os despedimentos podem não ter terminado. Esta semana podem surgir mais dispensas por parte de Elon Musk.

Continuam os despedimentos no Twitter

Desde que o Twitter passou para as mãos de Elon Musk, muitos (talvez demasiados) funcionários foram dispensados da empresa, ou mesmo pressionados a sair.

Na semana passada houve mais desenvolvimentos com o que foi chamado o Twitter 2.0, o ultimato “hardcore” de Elon Musk levou mais umas centenas de funcionários a sair. Informações recentes revelam que afinal esta onda de dispensas pode não ter terminado.

O que é avançado por alguns canais próximos deste tema aponta para mais despedimentos no Twitter a serem feitos muito em breve. Estes podem acontecer já hoje, ainda que não exista qualquer confirmação do próprio Elon Musk ou da própria rede social.

Elon Musk dispensa mais funcionários

Depois de terem sido visados os departamentos técnicos do Twitter, Elon Musk quer agora emagrecer outras áreas importantes da sua rede social. Desta vez os despedimentos devem incidir sobre as equipas de vendas e de parcerias. No final da semana foi pedido aos seus líderes para identificar novas dispensas, o que foi recusado.

Estes despedimentos parecem estar a afetar o Twitter e o que esta rede oferece aos seus utilizadores. No final da semana passada houve vários casos em que o sistema automático de copyright falhou e permitiu que vários conteúdos proibidos estivessem publicados por várias horas.

Esta é mais uma situação complicada que Elon Musk terá de gerir. O emagrecimento do Twitter tem custado muito à rede social e tem até colocado em causa o seu funcionamento, como aconteceu na passada sexta-feira. Espera-se que depois destas ações, o foco do dono da Tesla se vire para a construtura e para outras das suas empresas, que precisam da sua presença.