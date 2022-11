Com o programa Insider a Microsoft tem conseguido criar novidades que mais tarde são trazidas para a versão final com todas as vantagens para os utilizadores. Esta forma de desenvolver tem dado frutos que agora todos reconhecem.

A mais recente build do Windows 11, lançada na semana passada, trouxe algumas novidades interessantes. Uma delas vai ajudar a detetar problemas de espaço no OneDrive e assim alertar os utilizadores. Há mais melhorias a chegar, para tornar o sistema da Microsoft ainda melhor.

A cada semana a Microsoft lança novidades no Windows 11, sempre em novas builds do programa Insiders. Estas são avaliadas, testadas e desenvolvidas para melhorarem a proposta, sempre com a ajuda de todos os que estão no programa de desenvolvimento deste sistema operativo que tem cada vez mais utilizadores.

Falta de espaço no OneDrive da Microsoft?

Com a build 25247 a Microsoft incorporou alterações nas informações de conta que tem presente na app Definições. Esta passa a ter dados sobre o armazenamento disponível no OneDrive da Microsoft, para ajudar a detetar quando este estiver no final.

Esta informação será apresentada na fora de uma barra, para ser de mais simples interpretação para o utilizador. Para além desta mudança nesta área, e para breve, o Windows 11 terá mais informações, agora referentes ao Microsoft 365.

Melhor gestão de energia no Windows 11

Com esta nova build, a Microsoft resolveu dar aos utilizadores mais uma ajuda na área da energia e na sua poupança. Assim, e novamente dentro das Definições, está presente uma lista de pontos para serem revistos e garantir a eficiência energética do PC e reduzir a pegada de carbono.

Outra mudança, e esta era pedida pelos utilizadores há muito tempo, veio para o relógio do Windows 11. Finalmente os utilizadores podem ativar a presença da informação dos segundos no relógio do sistema da Microsoft.

Estas novidades vão agora ser melhoradas e aprimoradas para em breve serem trazidas para o Windows 11. A Microsoft terá certamente mais funcionalidades para apresentar e tornar assim o seu sistema ainda melhor no futuro.