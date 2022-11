Tesla faz recall a 321.000 carros nos EUA devido a problema na luz traseira

Volta e meia surgem notícias sobre marcas do ramo automóvel que chamam às oficinas ou destacam alguns modelos dos seus veículos para serem submetidos a alguma atualização ou intervenção devido a problema vários.

A Tesla é um nome recorrente neste género de notícias e as mais recentes informações indicam que a empresa de Elon Musk fez agora um recall a 321.000 carros nos Estados Unidos por causa de um problema na luz traseira.

Tesla: Recall a 321 mil carros por problemas na luz traseira

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a Tesla afirmou neste sábado (19), num documento, que está a fazer um recall a mais de 321.000 dos seus veículos nos Estados Unidos da América, um vez que as luzes traseiras destes podem falhar intermitentemente.

O documento foi publicado na Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) e explica que a fabricante dos populares carros elétricos e autónomos disse que este recall está relacionado com a luz traseira e afeta alguns carros Model 3 de 2023 e Model Y de 2020 a 2023. Para tentar corrigir a situação, a Tesla adiantou que irá proceder a uma atualização automática 'Over-the-air' e acrescenta que, até ao momento, não existem relatos de acidentes ou de ferimentos relacionados com esta falha.

Segundo a empresa de Musk, este recall acontece após várias reclamações por parte de clientes que aconteceram no final de outubro, especialmente nos mercados internacionais. As queixas indicam que as luzes traseiras dos carros Tesla não estavam a emitir luz.

Através da investigação, concluiu-se que nalguns casos raros, as luzes podem não funcionar devido a uma anomalia que causa falsas deteções de falhas durante o iníciar do veículo. De acordo com a empresa, foram recebidos três relatórios de garantia sobre o problema.

Já na passada sexta-feira (18), a Tesla havia feito um recall a quase 30.000 Model X, também nos EUA, devido a problemas no airbag que faziam com que o mesmo fosse acionado incorretamente. Dados da NHTSA mostram que a marca de elétricos realizou 19 recalls nos EUA este ano, o que abrangeu cerca de 3,7 milhões de veículos.