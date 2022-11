Uma das mudanças que Elon Musk está a trazer para o Twitter e a possibilidade de algumas figuras públicas regressarem a esta rede social. Estavam banidas e com as suas contas suspensas, por muitas razões lógicas.

Com alguns dos banidos já de regresso, era hora de tomar uma das decisões mais difíceis. Falamos de Donald Trump, que viu a sua conta ser reativada após Elon Musk ter colocado esta decisão numa votação. Os resultados são surpreendentes.

Donald Trump já pode voltar

Tal como Elon Musk, também o ex-presidente Donald Trump é uma figura única em vários aspetos. Tinha o Twitter como um dos seus veículos de comunicação preferidos, mas acabou por ter a sua conta bloqueada depois de todas as ações que culminaram na invasão do Capitólio dos EUA.

Esta figura pode agora regressar ao Twitter, segundo as mais recentes ações de Elon Musk. Este passo foi dado depois do novo dono desta rede social ter colocado numa consulta pública a possível decisão que precisava de ser tomada.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Elon Musk abriu a votação

A votação lançada por Elon Musk colocou nas mãos dos utilizadores do Twitter a possibilidade de Donald Trump ter a sua conta desbloqueada. Esta ficou aberta a todos e somou votos ao longo do tempo, com o próprio dono desta rede social a destacar esta adesão.

Após o tempo dado para a votação, o resultado acabou por ser muito renhido entre as duas opções (um simples sim ou não). Como valores finais, temos a vitória do regresso de Donald Trump com 51,8%, versus o resultado do não, com 48,2%. No total, foram depositados 15.085.458 votos.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Twitter está novamente a mudar

Como sempre, e porque falamos de Elon Musk, não havia qualquer indicação do que se seguiria com o resultado desta votação. Segundo o que publicou, este será mesmo um passo para ser tomado. A sustentar isso temos o ditado latino que sugere a decisão dos utilizadores: "Vox Populi, Vox Dei" ("A voz do povo é a voz de Deus").

Mais uma vez temos Elon Musk a mudar as regras do Twitter e a adaptá-las à sua vontade. A conta de Donald Trump seria uma das que não se esperava que fosse reinstituída, fruto de todos os problemas que estiveram na sua origem.