A aposta do Spotify nos podcasts tem crescido ao longo dos anos, com resultados excelentes para esta plataforma. Estes estão presentes em número cada vez maior e com uma audiência a crescer ao mesmo ritmo.

Com novidades constantes, o Spotify anunciou agora uma novidade importante para Portugal. Os vídeos podcasts chegaram ao nosso país e os criadores podem assim ter uma nova forma de criar conteúdos.

Com o número de podcasts a subir nos últimos anos, o Spotify, a maior empresa de streaming de áudio do mundo, lança uma novidade para os criadores em Portugal. A partir da passada terça-feira passou a ser possível fazer o upload de vídeo podcasts na plataforma em mais de 180 mercados globais, onde se inclui Portugal.

A funcionalidade está disponível através do Anchor, a plataforma de podcasts adquirida pelo Spotify em 2019. Os video podcasters podem agora aceder às ferramentas de criação inovadoras do Spotify, criadas para a produção de podcasts, e chegar a uma audiência de 456 milhões de utilizadores mensais.

Entre as vantagens de colocar os podcasts em formato vídeo está a possibilidade de mudar entre a visualização ativa, ou seja, com o vídeo em primeiro plano e audição passiva, e com o vídeo sem segundo plano — opção disponível tanto para utilizadores premium como free. Além disso, os criadores têm ainda acesso a funcionalidades como o Q&A, sondagens e subscrições de podcasts.

Antes, a possibilidade de fazer upload de vídeo podcasts estava reservada a países como os Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, França ou Canadá. Agora, e para além de Portugal, chega ainda a países como a Suécia, Países Baixos, Argentina, entre muitos outros.

Para os utilizadores, esta é uma forma ainda mais interessante de ver estes conteúdos. Ao ter acesso aos video podcasts, os conteúdos são mais imersivos e mais atrativos, aumentando ainda mais a interação entre quem produz e quem consome estes episódios.

O Spotify continua assim o seu investimento em diversificar o conteúdo da plataforma, apostando nos formatos de vídeo, permitindo aos criadores chegarem a audiências globais, monetizar o seu conteúdo e interagir com os fãs de novas formas.