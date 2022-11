TSMC quer começar a produção avançada de chips de 3 nm na fábrica do Arizona

A indústria dos chips eletrónicos continua a ser uma das mais necessárias e rentáveis do mundo tecnológico. Com este facto bem presente, não admira que estejamos a assistir a uma 'luta' pela maior produção, como forma de cativar as empresas que necessitam de componentes para os seus produtos.

Como tal, as últimas informações indicam que a gigante taiwanesa TSMC já tem planos para o fabrico de chips avançados de 3 nm na sua nova fábrica localizada no Arizona, EUA.

TSMC quer ter produção avançada de chips no Arizona

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a TSMC, que é atualmente a mais poderosa e importante fabricante de chips do mundo, tem planos para começar a produzir chips com a avançada tecnologia de 3 nanómetros nas suas novas instalações no Estado do Arizona, EUA. A informação foi avançada nesta segunda-feira por Morris Chang, fundador da empresa taiwanesa, durante uma conferência em Taipei, Taiwan. Mas o executivo avançou também que os planos ainda não estão totalmente finalizados.

Recordamos que a TSMC, que é a maior fornecedora de algumas marcas, nomeadamente a Apple, está a construir uma nova fábrica no Arizona com um valor de 12 mil milhões de dólares. E o objetivo da gigante dos componentes é a construção de mais fábricas no estado norte-americano.

Aos jornalistas, Chang adiantou que pretende levar o fabrico avançado de chips de 3 nm para o Arizona, cujas instalações seriam próximas ao local onde seriam produzidos chips de 5 nm. Segundo o fundador que, embora já esteja reformado, continua a ser uma voz influente na fabricante taiwanesa:

Para os três nanómetros, a TSMC agora tem um plano, mas ainda não foi completamente finalizado. Está quase finalizado, no mesmo local do Arizona, fase dois. Cinco nanómetros é a fase um, três nanómetros é a fase dois.

O fundador acrescentou ainda que agora as pessoas estão a acordar e a ter consciência da importância dos chips. E deixa ainda uma achega à competição neste setor e às tensões entre países dizendo que "há muitas pessoas invejosas, invejosas do excelente fabrico de chips em Taiwan. Portanto, também há muitas pessoas que, por várias razões, seja pela segurança nacional ou para ganhar dinheiro, esperam fabricar mais chips nos seus países". Mas não esclareceu quais são esses países.