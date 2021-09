Apple lança para todos iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 e watchOS 8

Hoje é dia dos utilizadores Apple atualizarem os seus dispositivos. Conforme foi avançado pela Apple no evento do passado dia 14, hoje saíram as versões finais dos sistemas operativos para os mais diversos equipamentos. Do iPhone ao iPad, passando pela Apple TV e Apple Watch, sem esquecer o HomePod e os Macs, a empresa de Cupertino trouxe muitas e boas novidades.

O prometido é devido e todos os utilizadores, com máquinas suportadas pela mais recente versão do sistema operativo, já podem atualizar. Vejam o que há de novo.

Estas são as novidades no iOS 15

A Apple lançou várias versões beta para poder perceber o que os utilizadores preciam do novo iOS. No WWDC 21 apresentou funcionalidades inovadoras, trouxe recursos que faziam falta e deu uma roupagem nova a várias aplicações nativas. Depois de na semana passada ter apresentado a versão Release Candidate, hoje a empresa de Cupertino lança para todos o iOS 15.

O que há de novo no iOS 15? FaceTime Com o áudio espacial, as vozes das pessoas parecem vir da direção em que estão posicionadas no ecrã em chamadas FaceTime de grupo (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

O isolamento de voz bloqueia os ruídos de fundo para que a sua voz seja ouvida na perfeição (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

O espectro amplo incorpora todos os ruídos de fundo na chamada (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

O modo de profundidade desfoca o fundo para centrar a atenção em si (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

A vista em grelha mostra até seis pessoas de cada vez nas chamadas FaceTime de grupo, em mosaicos de tamanho igual, e realça a pessoa que estiver a falar.

As hiperligações do FaceTime permitem convidar amigos para uma chamada FaceTime; até os utilizadores de dispositivos Android ou Windows podem aceder através do navegador. Mensagens e Memoji Partilhado consigo mostra conteúdos enviados por amigos em conversas na aplicação Mensagens numa nova secção nas aplicações Fotografias, Safari, News, Música, Podcasts ou TV.

Com a afixação de conteúdos, os conteúdos partilhados que escolher são destacados em Partilhado consigo, na pesquisa de Mensagens e na vista Detalhes das conversas.

As fotografias enviadas em conjunto na aplicação Mensagens são apresentadas em forma de colagem ou numa pilha percorrível.

Mais de 40 opções de vestuário para Memoji com até três cores diferentes para personalizar a roupa e acessórios para a cabeça dos stickers de Memoji. Concentração O modo de concentração permite filtrar as notificações automaticamente com base no que estiver a fazer (por exemplo, exercício físico, dormir, jogar, ler, conduzir, trabalhar ou tempo pessoal).

O modo de concentração usa a inteligência artificial no dispositivo durante a configuração para sugerir aplicações e pessoas cujas notificações poderão ser permitidas quando um modo de concentração estiver ativado.

As páginas do ecrã principal podem ser personalizadas de acordo com as aplicações e widgets relevantes para um modo de concentração específico.

Sugestões contextuais inteligentes do modo de concentração a usar com base no contexto, como a localização ou a hora do dia.

O estado é mostrado aos seus contactos nas conversas na aplicação Mensagens, indicando que as notificações estão silenciadas devido ao modo de concentração. Notificações Novo aspeto com fotografias de contactos e ícones maiores das aplicações.

O resumo de notificações apresenta diariamente uma coleção útil das notificações, no horário definido.

As notificações podem ser silenciadas a partir de qualquer aplicação ou conversa de mensagens durante uma hora ou até ao fim do dia. Mapas Mapas de cidade detalhados, com elevação, árvores, edifícios, pontos de referência, passadeiras e faixas de mudança de direção, assim como vistas tridimensionais para navegar em nós de ligação complexos, e muito mais, disponíveis na Área da Baía de São Francisco, Los Angeles, Nova Iorque e Londres, e futuramente em mais cidades (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Novas funcionalidades para condução, incluindo um novo mapa em que são destacados detalhes como trânsito e incidentes, assim como um planeador de itinerários que permite visualizar uma viagem futura selecionando a hora de partida ou de chegada.

Indicações imersivas para deslocações a pé, passo a passo, em realidade aumentada (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Experiência atualizada para transportes públicos, com acesso com apenas um toque a partidas nas proximidades, consulta e interação fácil só com uma mão, e notificação de aproximação de paragem.

Globo 3D interativo com apresentação melhorada de detalhes de cadeias montanhosas, desertos, florestas, oceanos, etc. (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Fichas de locais redesenhadas para simplificar o acesso à informação e a interação com os locais, assim como um novo espaço para os guias selecionados por editores com as melhores recomendações de locais que gostará de conhecer. Safari A barra de separadores na parte inferior, de acesso mais fácil, permite mudar entre separadores facilmente passando o dedo para a esquerda ou para a direita.

Os grupos de separadores ajudam a guardar e organizar os separadores e simplificam o acesso a partir de vários dispositivos.

Apresentação dos separadores abertos numa vista em grelha.

A página de entrada pode ser personalizada com uma imagem de fundo e novas secções como Relatório de privacidade, Sugestões de Siri e Partilhado consigo.

As extensões web no iOS ajudam a personalizar a navegação e podem ser descarregadas através da App Store.

A pesquisa por voz permite pesquisar na web apenas com a voz. Carteira Chaves de casa – toque para destrancar a fechadura da porta de casa (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Chaves de quartos de hotel – toque para destrancar a porta do quarto em hotéis participantes.

Chaves do escritório – toque para destrancar a porta do escritório em empresas participantes.

Chaves do carro com ultra banda larga – destranque, tranque e ligue um veículo suportado sem ter de tirar o iPhone da mala ou do bolso (modelos de iPhone 11 e iPhone 12).

As funções de entrada sem chave remotas das chaves do carro permitem trancar, destrancar, tocar a buzina, pré‑aquecer o carro ou abrir a mala, em veículos suportados. Texto detetável A funcionalidade Texto detetável torna interativo o texto existente em fotografias, para poder copiar e colar, procurar e traduzir em Fotografias, capturas de ecrã, Vista rápida, Safari e pré‑visualizações com a Câmara (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Os detetores de dados para Texto detetável reconhecem números de telefone, endereços de e‑mail, datas, moradas e outros elementos em fotografias, para poder utilizá‑los diretamente.

Disponível a partir do teclado, permitindo inserir texto diretamente do visor da câmara em qualquer campo de texto. Spotlight Resultados avançados que reúnem toda a informação que procura sobre contactos, atores, músicos, filmes e programas de TV.

Pesquisa de fotografias na fototeca por localização, pessoas, cenários, texto nas fotografias ou outros elementos, como um cão ou um carro.

Pesquisa de imagens na web para procurar imagens de pessoas, animais, monumentos, etc. Fotografias Recordações com um novo design: nova interface interativa, fichas animadas com títulos adaptáveis inteligentes, novos estilos de animação e transição, e colagens de conjuntos de imagens.

Os assinantes de Apple Music podem adicionar Apple Music às Recordações; as sugestões de música personalizadas combinam recomendações de especialistas com os seus gostos musicais e o que aparece nas suas fotografias e vídeos.

As misturas de recordações permitem selecionar o estilo entre as diferentes músicas à escolha e um aspeto a condizer.

Novos tipos de recordação, incluindo mais datas festivas internacionais, recordações que focam as crianças, tendências ao longo do tempo e recordações melhoradas sobre animais de estimação.

O painel de informação agora apresenta informações avançadas sobre as fotografias, tais como câmara e lente utilizadas, velocidade do obturador, tamanho do ficheiro, etc. Saúde A partilha permite selecionar os dados, alertas e tendências que pretende partilhar com as pessoas que lhe são mais importantes e os cuidadores que lhe prestam assistência.

As tendências permitem visualizar o progresso ao longo do tempo de determinadas métricas de saúde e podem enviar notificações se for detetada uma nova tendência.

A estabilidade a andar é uma nova métrica que permite avaliar o seu risco de queda e enviar notificações se o seu nível de estabilidade a andar for baixo (iPhone 8 e modelos posteriores).

Os registos de saúde comprováveis permitem descarregar e armazenar versões comprováveis relativas a vacinas contra a COVID‑19 e resultados laboratoriais. Meteorologia Um novo design mostra as informações meteorológicas mais importantes para a localização e inclui novos módulos de mapas.

Os mapas meteorológicos podem ser vistos em ecrã completo e mostram a precipitação, temperatura e qualidade do ar nos países suportados.

As notificações de precipitação para a próxima hora avisam quando estiver prestes a começar ou parar de chover ou nevar, na Irlanda, no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Os novos fundos animados representam com mais precisão a posição do Sol, nuvens e precipitação (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores). Siri O processamento no dispositivo significa que o áudio dos seus pedidos permanece no dispositivo, por predefinição, e significa que Siri é capaz de processar muitos pedidos offline (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

A partilha de elementos com Siri permite‑lhe enviar elementos no ecrã, tais como fotografias, páginas web e localizações de Mapas, a qualquer um dos seus contactos.

O contexto no ecrã pode ser usado por Siri em referência a contactos no ecrã para lhes enviar uma mensagem ou telefonar.

A personalização no dispositivo permite melhorar de forma privada o reconhecimento da fala e compreensão de Siri (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores). Privacidade A funcionalidade Proteção da privacidade no Mail protege a sua privacidade ao impedir que os remetentes de e‑mails obtenham informação sobre a sua atividade no Mail, o seu endereço IP ou se abriu o e‑mail.

A prevenção inteligente contra seguimento no Safari agora também impede os rastreadores conhecidos de traçar o seu perfil através do seu endereço IP. iCloud+ iCloud+ é um serviço de nuvem de assinatura que disponibiliza funcionalidades premium e armazenamento adicional em iCloud.

A funcionalidade Reencaminhamento privado iCloud (beta) envia os seus pedidos através de dois retransmissores de internet distintos e cifra o tráfego web de saída do seu dispositivo, para que possa navegar no Safari de forma mais segura e privada.

Com Ocultar o meu e‑mail, é possível criar endereços de e‑mail únicos e aleatórios que reencaminham para a sua caixa de correio recebido pessoal, o que lhe permite enviar e receber e‑mails sem ter de partilhar o seu endereço de e‑mail verdadeiro.

A funcionalidade Vídeo seguro do HomeKit suporta a ligação de mais câmaras de segurança sem utilizar a sua quota de armazenamento em iCloud.

Um domínio de e‑mail próprio personaliza o seu endereço de e‑mail iCloud e permite convidar membros da família para usarem o mesmo domínio. Acessibilidade A exploração de imagens com o VoiceOver permite obter ainda mais detalhes sobre pessoas e objetos e saber mais sobre texto e dados de tabelas em fotografias.

As descrições de imagens do VoiceOver na Marcação permitem adicionar as suas próprias descrições de imagens que podem ser lidas pelo VoiceOver.

As definições por aplicação permitem personalizar as definições de visualização e tamanho de texto apenas para aplicações específicas.

Os sons de fundo reproduzem continuamente ruído equilibrado, claro ou escuro, sons de oceano, chuva e riacho, em segundo plano, para disfarçar ruídos ambiente ou externos indesejados.

As ações através de sons no controlo por manípulos permitem controlar o iPhone com sons simples feitos com a boca.

Possibilidade de importar audiogramas nas Definições para personalizar as opções de auscultadores com base nos resultados do teste de audição.

Novos idiomas do controlo por voz: mandarim (China continental), cantonês (Hong Kong), francês (França) e alemão (Alemanha).

Opções de Memoji incluindo um implante coclear, tubos de oxigénio ou capacete mole. Esta atualização inclui também outras funcionalidades e melhorias: Nas aplicações Notas e Lembretes, as etiquetas ajudam a categorizar os elementos rapidamente para serem mais fáceis de encontrar, e as pastas inteligentes e listas inteligentes permitem recolher notas e lembretes automaticamente com base nas regras definidas.

Na aplicação Notas, as menções permitem notificar outras pessoas de atualizações importantes em notas partilhadas, e uma nova vista de atividade mostra numa única lista todas as alterações recentes efetuadas a uma nota.

O áudio espacial com seguimento dinâmico dos movimentos da cabeça em Apple Music proporciona uma experiência ainda mais imersiva ao ouvir música no formato Dolby Atmos com os AirPods Pro e AirPods Max.

A tradução a nível do sistema permite selecionar texto em qualquer parte, mesmo em fotografias, e traduzi‑lo com apenas um toque.

Novos widgets: Encontrar, Contactos, App Store, Sono, Game Center e Mail.

A função de arrastar e largar entre aplicações permite mover imagens, documentos e ficheiros de uma aplicação para outra.

A lupa de ampliação do teclado amplia o texto ao mover o cursor.

Com os contactos de recuperação da conta ID Apple, é agora possível escolher uma ou mais pessoas de confiança que possam ajudar a repor a sua palavra‑passe e recuperar o acesso à sua conta.

O armazenamento temporário em iCloud disponibiliza o espaço de armazenamento em iCloud que for necessário para criar uma cópia de segurança temporária dos seus dados, gratuitamente e com a duração de até três semanas, ao comprar um dispositivo novo.

Os avisos de afastamento na aplicação Encontrar permitem receber notificações, se deixar o seu dispositivo ou objeto compatível em algum lugar, e indicações para o encontrar.

Captura de pontos altos dos jogos – agora é possível guardar até 15 segundos das últimas jogadas usando comandos de jogos, tais como os comandos sem fios Xbox Series X|S ou Sony PS5 DualSense™.

Na App Store, os eventos integrados em aplicações permitem descobrir eventos do momento em aplicações e jogos, tais como uma competição, a estreia de um novo filme ou uma experiência transmitida em direto. Esta atualização inclui ainda mais funcionalidades e melhorias. A Apple disponibiliza informação adicional no site: https://www.apple.com/pt/ios/ios-15/features/

Estas são as novidades no iPadOS 15

Sim, o iPad sofreu seguramente uma das mais interessantes atualizações pois trouxe muitas novidades que tornam este tablet numa ferramenta de trabalho excecional.

Cada vez a função multitarefas destaca-se por permitir uma simultaneidade de operações nos ecrãs dos vários modelos iPad, os Widgets fornecer o acesso rápido às aplicações ou serviços, que podem ser da prefer~encia sprofissional ou de entretenimento, como, por exempo, ao Apple Music ou a apps de produção.

O que há de novo no iPadOS 15? Multitarefa O menu de ações multitarefa na parte superior das aplicações permite iniciar Split View, Slide Over ou ecrã completo.

O menu de ações multitarefa na parte superior das aplicações permite iniciar Split View, Slide Over ou ecrã completo. Uma barra multijanela aparece nas aplicações para dar acesso rápido a todas as janelas abertas.

Uma barra multijanela aparece nas aplicações para dar acesso rápido a todas as janelas abertas. O seletor de aplicações inclui agora as aplicações em Slide Over e permite criar espaços em Split View arrastando uma aplicação sobre outra.

O seletor de aplicações inclui agora as aplicações em Slide Over e permite criar espaços em Split View arrastando uma aplicação sobre outra. Uma nova opção para abrir uma janela centrada no ecrã sem sair da vista atual, nas aplicações Mail, Mensagens, Notas, Ficheiros e outras aplicações compatíveis de terceiros.

Uma nova opção para abrir uma janela centrada no ecrã sem sair da vista atual, nas aplicações Mail, Mensagens, Notas, Ficheiros e outras aplicações compatíveis de terceiros. Os teclados de atalho permitem criar uma vista Split View ou Slide Over através de um teclado externo. Widgets Os widgets podem ser colocados entre as aplicações no ecrã principal.

Os widgets podem ser colocados entre as aplicações no ecrã principal. Tamanho extra grande concebido especificamente para o iPad.

Tamanho extra grande concebido especificamente para o iPad. Novos widgets: Encontrar, Contactos, App Store, Game Center e Mail.

Novos widgets: Encontrar, Contactos, App Store, Game Center e Mail. As disposições sugeridas incluem widgets das aplicações que utiliza com mais frequência, organizados no ecrã principal.

As disposições sugeridas incluem widgets das aplicações que utiliza com mais frequência, organizados no ecrã principal. As sugestões inteligentes de widgets aparecem automaticamente na pilha inteligente na altura certa, com base na sua atividade. Biblioteca de aplicações A biblioteca de aplicações organiza automaticamente as aplicações no iPad numa vista fácil de navegar.

A biblioteca de aplicações organiza automaticamente as aplicações no iPad numa vista fácil de navegar. A biblioteca de aplicações está disponível a partir de um ícone na Dock.

A biblioteca de aplicações está disponível a partir de um ícone na Dock. As páginas do ecrã principal podem ser reordenadas ou ocultadas de acordo com as suas necessidades. Notas rápidas e Notas As notas rápidas permitem criar uma nota em qualquer parte no iPadOS com um gesto de passar o dedo ou o Apple Pencil pelo ecrã.

As notas rápidas permitem criar uma nota em qualquer parte no iPadOS com um gesto de passar o dedo ou o Apple Pencil pelo ecrã. As hiperligações de uma aplicação ou página web podem ser adicionadas a uma nota rápida para criar contexto.

As hiperligações de uma aplicação ou página web podem ser adicionadas a uma nota rápida para criar contexto. As etiquetas ajudam a categorizar e organizar facilmente as suas notas.

As etiquetas ajudam a categorizar e organizar facilmente as suas notas. O navegador de etiquetas na barra lateral permite tocar em qualquer etiqueta ou combinação de etiquetas para ver rapidamente as notas marcadas com etiquetas.

O navegador de etiquetas na barra lateral permite tocar em qualquer etiqueta ou combinação de etiquetas para ver rapidamente as notas marcadas com etiquetas. A vista de atividade apresenta um resumo de atualizações desde a última vez que consultou a nota, assim como uma lista da atividade diária de cada colaborador.

A vista de atividade apresenta um resumo de atualizações desde a última vez que consultou a nota, assim como uma lista da atividade diária de cada colaborador. As menções permitem notificar alguém numa nota partilhada. FaceTime Com o áudio espacial, as vozes das pessoas parecem vir da direção em que estão posicionadas no ecrã em chamadas FaceTime de grupo (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

Com o áudio espacial, as vozes das pessoas parecem vir da direção em que estão posicionadas no ecrã em chamadas FaceTime de grupo (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). O isolamento de voz bloqueia os ruídos de fundo para que a sua voz seja ouvida na perfeição (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

O isolamento de voz bloqueia os ruídos de fundo para que a sua voz seja ouvida na perfeição (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). O espectro amplo incorpora todos os ruídos de fundo na chamada (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

O espectro amplo incorpora todos os ruídos de fundo na chamada (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). O modo de profundidade desfoca o fundo para centrar a atenção em si (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

O modo de profundidade desfoca o fundo para centrar a atenção em si (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). A vista em grelha mostra até seis pessoas de cada vez nas chamadas FaceTime de grupo, em mosaicos de tamanho igual, e realça a pessoa que estiver a falar.

A vista em grelha mostra até seis pessoas de cada vez nas chamadas FaceTime de grupo, em mosaicos de tamanho igual, e realça a pessoa que estiver a falar. As hiperligações do FaceTime permitem convidar amigos para uma chamada FaceTime; até os utilizadores de dispositivos Android ou Windows podem aceder através do navegador. Mensagens e Memoji Partilhado consigo mostra conteúdos enviados por amigos em conversas na aplicação Mensagens numa nova secção nas aplicações Fotografias, Safari, News, Música, Podcasts ou TV.

Partilhado consigo mostra conteúdos enviados por amigos em conversas na aplicação Mensagens numa nova secção nas aplicações Fotografias, Safari, News, Música, Podcasts ou TV. Com a afixação de conteúdos, os conteúdos partilhados que escolher são destacados em Partilhado consigo, na pesquisa de Mensagens e na vista Detalhes das conversas.

Com a afixação de conteúdos, os conteúdos partilhados que escolher são destacados em Partilhado consigo, na pesquisa de Mensagens e na vista Detalhes das conversas. As fotografias enviadas em conjunto na aplicação Mensagens são apresentadas em forma de colagem ou numa pilha percorrível.

As fotografias enviadas em conjunto na aplicação Mensagens são apresentadas em forma de colagem ou numa pilha percorrível. Mais de 40 opções de vestuário para Memoji com até três cores diferentes para personalizar a roupa e acessórios para a cabeça dos stickers de Memoji. Concentração O modo de concentração permite filtrar as notificações automaticamente com base no que estiver a fazer (por exemplo, exercício físico, dormir, jogar, ler, conduzir, trabalhar ou tempo pessoal).

O modo de concentração permite filtrar as notificações automaticamente com base no que estiver a fazer (por exemplo, exercício físico, dormir, jogar, ler, conduzir, trabalhar ou tempo pessoal). O modo de concentração usa a inteligência artificial no dispositivo durante a configuração para sugerir aplicações e pessoas cujas notificações poderão ser permitidas quando um modo de concentração estiver ativado.

O modo de concentração usa a inteligência artificial no dispositivo durante a configuração para sugerir aplicações e pessoas cujas notificações poderão ser permitidas quando um modo de concentração estiver ativado. As páginas do ecrã principal podem ser personalizadas de acordo com as aplicações e widgets relevantes para um modo de concentração específico.

As páginas do ecrã principal podem ser personalizadas de acordo com as aplicações e widgets relevantes para um modo de concentração específico. Sugestões contextuais inteligentes do modo de concentração a usar com base no contexto, como a localização ou a hora do dia.

Sugestões contextuais inteligentes do modo de concentração a usar com base no contexto, como a localização ou a hora do dia. O estado é mostrado aos seus contactos nas conversas na aplicação Mensagens, indicando que as notificações estão silenciadas devido ao modo de concentração. Notificações Novo aspeto com fotografias de contactos e ícones maiores das aplicações.

Novo aspeto com fotografias de contactos e ícones maiores das aplicações. O resumo de notificações apresenta diariamente uma coleção útil das notificações, no horário definido.

O resumo de notificações apresenta diariamente uma coleção útil das notificações, no horário definido. As notificações podem ser silenciadas a partir de qualquer aplicação ou conversa de mensagens durante uma hora ou até ao fim do dia. Mapas Mapas de cidade detalhados, com elevação, árvores, edifícios, pontos de referência, passadeiras e faixas de mudança de direção, assim como vistas tridimensionais para navegar em nós de ligação complexos, e muito mais, disponíveis na Área da Baía de São Francisco, Los Angeles, Nova Iorque e Londres, e futuramente em mais cidades (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

Mapas de cidade detalhados, com elevação, árvores, edifícios, pontos de referência, passadeiras e faixas de mudança de direção, assim como vistas tridimensionais para navegar em nós de ligação complexos, e muito mais, disponíveis na Área da Baía de São Francisco, Los Angeles, Nova Iorque e Londres, e futuramente em mais cidades (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). Novas funcionalidades para condução, incluindo um novo mapa em que são destacados detalhes como trânsito e incidentes, assim como um planeador de itinerários que permite visualizar uma viagem futura selecionando a hora de partida ou de chegada.

Novas funcionalidades para condução, incluindo um novo mapa em que são destacados detalhes como trânsito e incidentes, assim como um planeador de itinerários que permite visualizar uma viagem futura selecionando a hora de partida ou de chegada. Experiência atualizada para transportes públicos, com acesso com apenas um toque a partidas nas proximidades.

Experiência atualizada para transportes públicos, com acesso com apenas um toque a partidas nas proximidades. Globo 3D interativo com apresentação melhorada de detalhes de cadeias montanhosas, desertos, florestas, oceanos, etc. (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

Globo 3D interativo com apresentação melhorada de detalhes de cadeias montanhosas, desertos, florestas, oceanos, etc. (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). Fichas de locais redesenhadas para simplificar o acesso à informação e a interação com os locais, assim como um novo espaço para os guias selecionados por editores com as melhores recomendações de locais que gostará de conhecer. Safari A barra de separadores na parte inferior, de acesso mais fácil, permite mudar entre separadores facilmente passando o dedo para a esquerda ou para a direita.

A barra de separadores na parte inferior, de acesso mais fácil, permite mudar entre separadores facilmente passando o dedo para a esquerda ou para a direita. A página de entrada pode ser personalizada com uma imagem de fundo e novas secções como Relatório de privacidade, Sugestões de Siri e Partilhado consigo.

A página de entrada pode ser personalizada com uma imagem de fundo e novas secções como Relatório de privacidade, Sugestões de Siri e Partilhado consigo. As extensões web no iPadOS ajudam a personalizar a navegação e podem ser descarregadas através da App Store.

As extensões web no iPadOS ajudam a personalizar a navegação e podem ser descarregadas através da App Store. A pesquisa por voz permite pesquisar na web apenas com a voz. Traduzir A aplicação Traduzir para iPad foi concebida para conversação e pode ser usada completamente offline, mantendo as conversas privadas.

A aplicação Traduzir para iPad foi concebida para conversação e pode ser usada completamente offline, mantendo as conversas privadas. A tradução a nível do sistema permite selecionar texto digitado e manuscrito em qualquer parte do iPadOS e traduzi‑lo com apenas um toque.

A tradução a nível do sistema permite selecionar texto digitado e manuscrito em qualquer parte do iPadOS e traduzi‑lo com apenas um toque. A opção Traduzir automaticamente permite detetar quando começa e para de falar numa conversa, traduzindo automaticamente o que disse, sem ter de tocar no botão do microfone.

A opção Traduzir automaticamente permite detetar quando começa e para de falar numa conversa, traduzindo automaticamente o que disse, sem ter de tocar no botão do microfone. A vista frente a frente permite que cada pessoa veja a conversa do seu lado. Texto detetável A funcionalidade Texto detetável torna interativo o texto existente em fotografias, para poder copiar e colar, procurar e traduzir em Fotografias, capturas de ecrã, Vista rápida, Safari e pré‑visualizações com a Câmara (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

A funcionalidade Texto detetável torna interativo o texto existente em fotografias, para poder copiar e colar, procurar e traduzir em Fotografias, capturas de ecrã, Vista rápida, Safari e pré‑visualizações com a Câmara (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). Os detetores de dados para Texto detetável reconhecem números de telefone, endereços de e‑mail, datas, moradas e outros elementos em fotografias, para poder utilizá‑los diretamente. Spotlight Resultados avançados que reúnem toda a informação que procura sobre contactos, atores, músicos, filmes e programas de TV.

Resultados avançados que reúnem toda a informação que procura sobre contactos, atores, músicos, filmes e programas de TV. Pesquisa de fotografias na fototeca por localização, pessoas, cenários, texto nas fotografias ou outros elementos, como um cão ou um carro.

Pesquisa de fotografias na fototeca por localização, pessoas, cenários, texto nas fotografias ou outros elementos, como um cão ou um carro. Pesquisa de imagens na web para procurar imagens de pessoas, animais, monumentos, etc. Fotografias Recordações com um novo design: nova interface interativa, fichas animadas com títulos adaptáveis inteligentes, novos estilos de animação e transição, e colagens de conjuntos de imagens.

Recordações com um novo design: nova interface interativa, fichas animadas com títulos adaptáveis inteligentes, novos estilos de animação e transição, e colagens de conjuntos de imagens. Os assinantes de Apple Music podem adicionar Apple Music às Recordações; as sugestões de música personalizadas combinam recomendações de especialistas com os seus gostos musicais e o que aparece nas suas fotografias e vídeos.

Os assinantes de Apple Music podem adicionar Apple Music às Recordações; as sugestões de música personalizadas combinam recomendações de especialistas com os seus gostos musicais e o que aparece nas suas fotografias e vídeos. As misturas de recordações permitem selecionar o estilo entre as diferentes músicas à escolha e um aspeto a condizer.

As misturas de recordações permitem selecionar o estilo entre as diferentes músicas à escolha e um aspeto a condizer. Novos tipos de recordação, incluindo mais datas festivas internacionais, recordações que focam as crianças, tendências ao longo do tempo e recordações melhoradas sobre animais de estimação.

Novos tipos de recordação, incluindo mais datas festivas internacionais, recordações que focam as crianças, tendências ao longo do tempo e recordações melhoradas sobre animais de estimação. O painel de informação agora apresenta informações avançadas sobre as fotografias, tais como câmara e lente utilizadas, velocidade do obturador, tamanho do ficheiro, etc. Siri O processamento no dispositivo significa que o áudio dos seus pedidos permanece no dispositivo, por predefinição, e significa que Siri é capaz de processar muitos pedidos offline (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores).

O processamento no dispositivo significa que o áudio dos seus pedidos permanece no dispositivo, por predefinição, e significa que Siri é capaz de processar muitos pedidos offline (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). A partilha de elementos com Siri permite‑lhe enviar elementos no ecrã, tais como fotografias, páginas web e localizações de Mapas, a qualquer um dos seus contactos.

A partilha de elementos com Siri permite‑lhe enviar elementos no ecrã, tais como fotografias, páginas web e localizações de Mapas, a qualquer um dos seus contactos. O contexto no ecrã pode ser usado por Siri em referência a contactos no ecrã para lhes enviar uma mensagem ou telefonar.

O contexto no ecrã pode ser usado por Siri em referência a contactos no ecrã para lhes enviar uma mensagem ou telefonar. A personalização no dispositivo permite melhorar de forma privada o reconhecimento da fala e compreensão de Siri (iPad com A12 Bionic e modelos posteriores). Privacidade A funcionalidade Proteção da privacidade no Mail protege a sua privacidade ao impedir que os remetentes de e‑mails obtenham informação sobre a sua atividade no Mail, o seu endereço IP ou se abriu o e‑mail.

A funcionalidade Proteção da privacidade no Mail protege a sua privacidade ao impedir que os remetentes de e‑mails obtenham informação sobre a sua atividade no Mail, o seu endereço IP ou se abriu o e‑mail. A prevenção inteligente contra seguimento no Safari agora também impede os rastreadores de traçar o seu perfil através do seu endereço IP. iCloud+ iCloud+ é um serviço de nuvem de assinatura que disponibiliza funcionalidades premium e armazenamento adicional em iCloud.

iCloud+ é um serviço de nuvem de assinatura que disponibiliza funcionalidades premium e armazenamento adicional em iCloud. A funcionalidade Reencaminhamento privado iCloud (beta) envia os seus pedidos através de dois retransmissores de internet distintos e cifra o tráfego web de saída do seu dispositivo, para que possa navegar no Safari de forma mais segura e privada.

A funcionalidade Reencaminhamento privado iCloud (beta) envia os seus pedidos através de dois retransmissores de internet distintos e cifra o tráfego web de saída do seu dispositivo, para que possa navegar no Safari de forma mais segura e privada. Com Ocultar o meu e‑mail, é possível criar endereços de e‑mail únicos e aleatórios que reencaminham para a sua caixa de correio recebido pessoal, o que lhe permite enviar e receber e‑mails sem ter de partilhar o seu endereço de e‑mail verdadeiro.

Com Ocultar o meu e‑mail, é possível criar endereços de e‑mail únicos e aleatórios que reencaminham para a sua caixa de correio recebido pessoal, o que lhe permite enviar e receber e‑mails sem ter de partilhar o seu endereço de e‑mail verdadeiro. A funcionalidade Vídeo seguro do HomeKit suporta a ligação de mais câmaras de segurança sem utilizar a sua quota de armazenamento em iCloud.

A funcionalidade Vídeo seguro do HomeKit suporta a ligação de mais câmaras de segurança sem utilizar a sua quota de armazenamento em iCloud. Um domínio de e‑mail próprio personaliza o seu endereço de e‑mail iCloud e permite convidar membros da família para usarem o mesmo domínio. Acessibilidade A exploração de imagens com o VoiceOver permite obter ainda mais detalhes sobre pessoas e objetos e saber mais sobre texto e dados de tabelas em fotografias.

A exploração de imagens com o VoiceOver permite obter ainda mais detalhes sobre pessoas e objetos e saber mais sobre texto e dados de tabelas em fotografias. As descrições de imagens do VoiceOver na Marcação permitem adicionar as suas próprias descrições de imagens que podem ser lidas pelo VoiceOver.

As descrições de imagens do VoiceOver na Marcação permitem adicionar as suas próprias descrições de imagens que podem ser lidas pelo VoiceOver. As definições por aplicação permitem personalizar as definições de visualização e tamanho de texto apenas para aplicações específicas.

As definições por aplicação permitem personalizar as definições de visualização e tamanho de texto apenas para aplicações específicas. Os sons de fundo reproduzem continuamente ruído equilibrado, claro ou escuro, sons de oceano, chuva e riacho, em segundo plano, para disfarçar ruídos ambiente ou externos indesejados.

Os sons de fundo reproduzem continuamente ruído equilibrado, claro ou escuro, sons de oceano, chuva e riacho, em segundo plano, para disfarçar ruídos ambiente ou externos indesejados. As ações através de sons no controlo por manípulos permitem controlar o iPad com sons simples feitos com a boca.

As ações através de sons no controlo por manípulos permitem controlar o iPad com sons simples feitos com a boca. Possibilidade de importar audiogramas nas Definições para personalizar as opções de auscultadores com base nos resultados do teste de audição.

Possibilidade de importar audiogramas nas Definições para personalizar as opções de auscultadores com base nos resultados do teste de audição. Novos idiomas do controlo por voz: mandarim (China continental), cantonês (Hong Kong), francês (França) e alemão (Alemanha).

Novos idiomas do controlo por voz: mandarim (China continental), cantonês (Hong Kong), francês (França) e alemão (Alemanha). Opções de Memoji incluindo um implante coclear, tubos de oxigénio ou capacete mole. Esta atualização inclui também outras funcionalidades e melhorias: O áudio espacial com seguimento dinâmico dos movimentos da cabeça em Apple Music proporciona uma experiência ainda mais imersiva ao ouvir música no formato Dolby Atmos com os AirPods Pro e AirPods Max.

O áudio espacial com seguimento dinâmico dos movimentos da cabeça em Apple Music proporciona uma experiência ainda mais imersiva ao ouvir música no formato Dolby Atmos com os AirPods Pro e AirPods Max. Melhorias a nível dos atalhos de teclado, incluindo mais atalhos de teclado, um novo formato compacto e melhor organização por categorias.

Melhorias a nível dos atalhos de teclado, incluindo mais atalhos de teclado, um novo formato compacto e melhor organização por categorias. Com os contactos de recuperação da conta ID Apple, é agora possível escolher uma ou mais pessoas de confiança que possam ajudar a repor a sua palavra‑passe e recuperar o acesso à sua conta.

Com os contactos de recuperação da conta ID Apple, é agora possível escolher uma ou mais pessoas de confiança que possam ajudar a repor a sua palavra‑passe e recuperar o acesso à sua conta. O armazenamento temporário em iCloud disponibiliza o espaço de armazenamento em iCloud que for necessário para criar uma cópia de segurança temporária dos seus dados, gratuitamente e com a duração de até três semanas, ao comprar um dispositivo novo.

O armazenamento temporário em iCloud disponibiliza o espaço de armazenamento em iCloud que for necessário para criar uma cópia de segurança temporária dos seus dados, gratuitamente e com a duração de até três semanas, ao comprar um dispositivo novo. Os avisos de afastamento na aplicação Encontrar permitem receber notificações, se deixar o seu dispositivo ou objeto compatível em algum lugar, e indicações para o encontrar.

Os avisos de afastamento na aplicação Encontrar permitem receber notificações, se deixar o seu dispositivo ou objeto compatível em algum lugar, e indicações para o encontrar. Captura de pontos altos dos jogos – agora é possível guardar até 15 segundos das últimas jogadas usando comandos de jogos, tais como os comandos sem fios Xbox Series X|S ou Sony PS5 DualSense™.

Captura de pontos altos dos jogos – agora é possível guardar até 15 segundos das últimas jogadas usando comandos de jogos, tais como os comandos sem fios Xbox Series X|S ou Sony PS5 DualSense™. Na App Store, os eventos integrados em aplicações permitem descobrir eventos do momento em aplicações e jogos, tais como uma competição, a estreia de um novo filme ou uma experiência transmitida em direto. Esta atualização inclui ainda mais funcionalidades e melhorias. Encontrará informação adicional no site: https://www.apple.com/pt/ipados/ipados-15/features/

Estas são as novidades no watchOS 8

O watchOS 8 inclui novas formas de se manter saudável, em atividade e em contacto. A aplicação Fotografias foi redesenhada e ajuda a manter a ligação às suas recordações mais preciosas. Também a nova aplicação Atenção Plena e os novos tipos de treino tai chi e pilates ajudarão a ter uma vida mais saudável e em forma.

Além disso, as atualizações às aplicações Carteira e Casa simplificam a forma de aceder à sua casa, ao seu carro e aos locais que mais gosta de visitar.

O que há de novo no watchOS 8? Mostradores O mostrador Retratos usa dados de segmentação de fotografias tiradas com o iPhone para criar um mostrador multifacetado e imersivo (Apple Watch Series 4 e modelos posteriores).

O mostrador Hora mundial permite monitorizar a hora em 24 fusos horários diferentes em simultâneo (Apple Watch Series 4 e modelos posteriores). Casa O estado e os controlos de acessórios na casa aparecem agora na parte superior da aplicação Casa.

Vistas rápidas para verificar se os acessórios estão ativados, se têm pouca bateria, se precisam de uma atualização de software, etc.

Os acessórios e cenários aparecem dinamicamente segundo a hora do dia e a frequência de utilização.

Secção específica para câmaras que permite visualizar todos os feeds de câmaras HomeKit disponíveis num único local, com suporte para várias proporções.

A área Favoritos dá acesso aos cenários e acessórios usados com mais frequência. Carteira Chaves de casa – toque para destrancar a fechadura da porta de casa.

Chaves de quartos de hotel – toque para destrancar a porta do quarto em hotéis participantes.

Chaves do escritório – toque para destrancar a porta do escritório em empresas participantes.

Chaves do carro com ultra banda larga (Apple Watch Series 6) – destranque, tranque e ligue um veículo suportado quando estiver a aproximar‑se.

As funções de entrada sem chave remotas para chaves do carro permitem trancar, destrancar, tocar a buzina, pré‑aquecer o carro ou abrir a mala. Treino Os novos algoritmos personalizados para tai chi e pilates na aplicação Treino proporcionam uma monitorização precisa das métricas de calorias.

A deteção automática de treinos de bicicleta envia um lembrete para iniciar a aplicação Treino, incluindo crédito retroativo pelo exercício físico já feito.

Pausa e retoma automática de treinos de bicicleta.

Maior precisão das métricas de calorias para treinos de bicicleta ao usar uma bicicleta elétrica.

Os utilizadores com menos de 13 anos podem agora monitorizar os treinos de caminhada com métricas mais precisas.

Com a opção Respostas faladas, as metas de treino atingidas são anunciadas através do altifalante integrado ou de um dispositivo Bluetooth ligado. Fitness+ As meditações guiadas podem ajudar a praticar a meditação, com sessões de áudio no Apple Watch e sessões de vídeo no iPhone, iPad e Apple TV que dão orientações em temas específicos.

Treinos de pilates agora também disponíveis, com novos treinos todas as semanas concebidos para melhorar a força e flexibilidade.

Suporte para visualização picture-in-picture no iPhone, iPad e Apple TV, para poder ver um treino em simultâneo com outro conteúdo em aplicações compatíveis.

Filtros expandidos para treinos de ioga, força, core e HIIT, incluindo se for necessário equipamento. Atenção Plena A aplicação Atenção Plena inclui uma experiência melhorada de Respirar, juntamente com uma nova sessão de Refletir.

As sessões de Respirar têm sugestões que ajudam a adicionar uma ligação física às práticas de respiração profunda e uma nova animação para guiar a sessão.

As sessões de Refletir apresentam uma ideia simples para focar os pensamentos, juntamente com uma visualização que mostra um minuto a passar. Sono A frequência de respiração é medida pelo Apple Watch durante o sono.

Possibilidade de rever a frequência de respiração registada durante o sono na aplicação Saúde e de receber notificações se for detetada uma tendência. Mensagens Possibilidade de compor ou responder a mensagens através de Rabiscar, ditado e emoji, tudo a partir do mesmo ecrã.

Possibilidade de ajustar o texto ditado usando a Digital Crown para ir para a parte que pretende editar.

Suporte de #imagens na aplicação Mensagens que permite procurar um GIF ou selecionar um que tenha sido usado recentemente. Fotografias A aplicação Fotografias foi redesenhada e permite agora ver e gerir a fototeca diretamente no relógio.

Os destaques de Recordações e as fotografias em destaque, além das favoritas, são sincronizados com o Apple Watch, sendo gerados novos conteúdos diariamente.

As fotografias de recordações sincronizadas são apresentadas em grelha tipo mosaico, destacando algumas das melhores fotografias em tamanho maior.

Possibilidade de partilhar fotografias através de Mensagens e do Mail. Encontrar A aplicação Encontrar Objetos permite localizar objetos com um AirTag afixado e produtos compatíveis de terceiros através da rede Encontrar.

A aplicação Encontrar Dispositivos ajuda a localizar os seus dispositivos Apple perdidos, assim como os dispositivos de outros membros do seu grupo de Partilha com a família.

Os avisos de afastamento na aplicação Encontrar permitem receber notificações, se deixar em algum lugar o seu dispositivo Apple, AirTag ou objeto compatível de terceiros. Meteorologia As notificações de precipitação para a próxima hora avisam quando estiver prestes a começar ou parar de chover ou nevar.

As notificações de mau tempo avisam sobre determinadas condições meteorológicas, incluindo tornados, tempestades de inverno, inundações, etc.

Gráfico de precipitação que representa visualmente a intensidade da chuva. Outras funcionalidades e melhorias: O modo de concentração permite filtrar as notificações automaticamente com base no que estiver a fazer (por exemplo, exercício físico, dormir, jogar, ler, conduzir, trabalhar ou tempo pessoal).

O Apple Watch alinha‑se automaticamente com qualquer modo de concentração que definir no iOS, iPadOS ou macOS, para poder gerir as notificações e manter a concentração.

A aplicação Contactos permite aceder, partilhar e editar contactos.

A aplicação Dicas apresenta coleções de dicas e sugestões úteis para que possa tirar o máximo partido do Apple Watch e das aplicações integradas.

A aplicação Música foi redesenhada e permite encontrar e ouvir música e rádio, tudo num único local.

Possibilidade de partilhar músicas, álbuns e listas de reprodução na aplicação Música através de Mensagens e do Mail.

Suporte para vários temporizadores, incluindo suporte de Siri para adicionar etiquetas de descrição aos temporizadores.

O Seguimento do ciclo pode agora usar dados de ritmo cardíaco registados pelo Apple Watch para melhorar as previsões.

Novos stickers de Memoji para enviar um sinal shaka, um aceno, um momento eureka e muito mais.

Mais de 40 opções de vestuário e até três cores diferentes para personalizar a roupa e acessórios para a cabeça dos stickers de Memoji.

Medição em tempo real do nível de áudio dos auscultadores na central de controlo ao ouvir conteúdos multimédia.

Possibilidade de adicionar passes de transportes à aplicação Carteira para utilizadores da Configuração da família, em Hong Kong, Japão e determinadas cidades da China continental e dos EUA.

Suporte para contas Google no Calendário e Mail para utilizadores da Configuração da família.

O AssistiveTouch permite aos utilizadores com assimetria nos membros superiores atender chamadas, controlar um cursor no ecrã, abrir um menu de ações e muito mais, usando gestos com a mão, tais como juntar os dedos ou apertar.

Opção adicional de texto maior disponível nas Definições.

Suporte para a aplicação ECG no Apple Watch Series 4 ou posterior, na Lituânia.

Suporte para avisos de ritmo cardíaco irregular na Lituânia. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões. Encontrará informação adicional em: https://www.apple.com/pt/watchos/feature-availability/

Estas são as novidades no tvOS 15

Procure uma nova fila na aplicação Apple TV para encontrar algo que todos na casa mal podem esperar para ver.

Filmes e programas partilhados através de Mensagens aparecem numa nova fila na aplicação Apple TV.

Áudio Espacial: Ouça com os AirPods Pro ou AirPods Max para uma experiência teatral com som que o rodeia.

Receba uma notificação automática no ecrã para ligar de forma mágica os seus AirPods.

Melhorias na câmara do HomeKit: Veja várias câmaras em volta da casa ao mesmo tempo na sua Apple TV.

Som estéreo para enchimento de quartos: Par de dois mini altifalantes HomePod com Apple TV 4K e desfrute de um som rico e equilibrado para tudo o que vê.

Estas são as novidades no HomePod 15

Selecione um único ou par de HomePod mini como altifalantes predefinidos para a sua Apple TV 4k para um som rico de preenchimento de quartos e um diálogo claro;

Os controlos de reprodução dos media aparecem automaticamente no ecrã de bloqueio do seu iPhone quando um HomePod mini está a reproduzir música nas proximidades;

Defina um nível de graves mais baixo para apreciar música sem perturbar os vizinhos;

Peça à Siri para ligar a sua Apple TV, começar a reproduzir um filme favorito, e controlar a reprodução enquanto vê televisão;

Siri ajusta automaticamente o seu nível de fala com base no ambiente da sala e no volume do utilizador;

Peça a Siri para controlar dispositivos domésticos inteligentes a uma hora específica, como desligar as luzes em 10 minutos;

Estenda o acesso ao HomePod por toda a sua casa, permitindo o controlo por voz da Siri nos acessórios compatíveis do HomeKit;

Suporte para detecção de pacotes com o HomeKit Secure Video.

E pronto. Estas são as muitas novidades que hoje a Apple lançou. Haverá ainda outras para o macOS Monterey que iremos desenvolver à parte.